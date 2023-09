Al Renzo Barbera tutto pronto per Palermo-Cosenza, anticipo della sesta giornata di Serie B.19:01

4-2-3-1 per il Cosenza: Micai - Cimino, Meroni, Venturi, D'Orazio - Zuccon, Calo - Marras, Mazzocchi, Tutino - Forte. A disp.: Marson, Rispoli, Sgarbi, Fontanarosa, La Vardera, Viviani, Voca, Florenzi, Praszelik, Arioli, Crespi, Canotto.20:17

Caserta opta per Marras-Mazzocchi-Tutino alle spalle di Forte. Cimino preferito a Rispoli sull'out di destra.19:35

Ripartenza di Mazzocchi, Tutino sbaglia la rifinitura d'esterno per Forte e l'azione sfuma.20:36

OCCASIONE COSENZA! Errore di Mateju, destro violento di Tutino dai 20 metri, fuori, non di molto.20:49

Calo allarga per Marras, Aurelio usa il corpo per contenerlo.20:40

Nell'azione precedente Marras ha travolto la bandierina, gioco fermo per qualche istante.20:41

12'

Lancio per Forte, Pigliacelli esce in scivolata dalla propria area per anticiparlo.20:46