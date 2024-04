MotoGP, Gp Spagna: orario, info, dove vedere libere, qualifiche, Sprint e gara di Jerez in tv e in streaming

Tutto pronto per il quarto appuntamento stagionale della MotoGP, si corre il Gran Premio di Spagna a Jerez: la programmazione e come seguirlo in tv e streaming.

Semaforo verde e via ad un nuovo weekend del Motomondiale. La MotoGP torna in pista e lo fa con il Gran Premio di Spagna che si corre sul circuito di Jerez. Dopo lo spettacolo di Austin, in Texas, con la grande vittoria griffata Aprilia di Vinales, la classe regina torna in Europa per la prima delle tappe spagnole, la seconda iberica dopo Portimao. Grande attesa per il duello che vedrà da una parte i piloti di casa, Martin, leader del Mondiale, ma anche Acosta, Marquez e lo stesso Maverick. Ma soprattutto c’è grande attesa per il riscatto del campione del mondo Bagnaia con un Bastianini tornato ai suoi standard.

MotoGp Spagna, Bagnaia e la voglia di riscatto

Il due volte campione del Mondo non sta vivendo un momento di grande luce e per accorciare la distanza da Martin, in testa al motomondiale, ha bisogno di una gara da Bagnaia. Lo spagnolo in sella alla Ducati guarda tutti dall’alto con i suoi 80 punti davanti a Bastianini, distaccato di 21 lunghezze e Vinales poco più sotto. E Pecco dovrà ritornare a volare sulla “nuvola rossa”, per continuare a coltivare il sogno del terzo Mondiale di fila. Voglia di riscatto anche per Marc Marquez, caduto nell’ultimo Gp quando era diretto verso la vittoria.

Nella sfida tra Desmosedici e Aprilia, si inserisce anche la KTM, soprattutto quella di Acosta, che sta dimostrando un grande talento in questo inizio di stagione.

Moto Gp, il programma e gli orari del Gran Premio di Spagna

VENERDÌ 26 APRILE

Ore 8.55: Moto3 – prove libere 1

Ore 9.45: Moto2 – prove libere 1

Ore 10.40: MotoGP – prove libere 1

Ore 13.15: Moto3 – prove libere 2

Ore 14: Moto2 – prove libere 2

Ore 14.55: MotoGP – Pre qualifiche

SABATO 27 APRILE

Ore 8.35: Moto3- prove libere 3

Ore 9.20: Moto2 – prove libere 3

Ore 10.05: MotoGP – prove libere 2

Ore 10.45: MotoGP – qualifiche

Ore 12.45: Moto3 – qualifiche

Ore 13.40: Moto2 – qualifiche

Ore 14.55: MotoGP – Sprint Race

DOMENICA 28 APRILE

Ore 9.35: MotoGP – warm up

Ore 11: Moto3 – gara

Ore 12.15: Moto2 – gara

Ore 14: MotoGP – gara

Dove vedere il Gran Premio di Spagna a Jerez

Gli abbonati a Sky Sport potranno seguire in diretta tutte le sessioni e le gare del weekend. Il motomondiale è visibile anche in streaming su Sky Go e su Now. TV8 trasmetterà in chiaro le qualifiche e la Sprint della Moto GP, il resto in differita.