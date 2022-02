LIVE BENEVENTO - COMO 2-0 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Ciro Vigorito

Città: Benevento

Capienza: 16867 spettatori18:03

Il Benevento ospita il Como in questo infrasettimanale di Serie B, valevole per la venticinquesima giornata di Serie B: i locali, settimi, puntano a consolidare la zona play off; gli ospiti, undicesimi, ad avvicinarsi.18:03

Sono ufficiali le formazioni del match: BENEVENTO con il 4-3-3, Paleari - Letizia, Glik, Vogliacco, Foulon - Ionita, Acampora, Improta - Insigne, Forte, Tello.18:04

A disposizione del BENEVENTO: Talia, Brignola, Manfredini, Lapadula, Masciangelo, Gyamfi, Calò, Petriccione, Barba, Muraca, Pastina, Sau.18:07

La formazione del COMO: 4-4-2 per gli ospiti, Facchin - Vignali, Bertoncini, Solini, Cagnano - Blanco, Arrigoni, Bellemo, Peli - Gliozzi, Gabrielloni.18:05

A disposizione del COMO: Bovolon, Iovine, La Gumina, Kabashi, Scaglia, Ioannou, Parigini, Ciciretti, Nardi, Cerri, Bolchini, Zanotti.18:08

Caserta opta per Forte con Insigne e Tello in avanti, con il colombiano che potrebbe scalare mezzala per lasciare spazio a Improta. Glik - Vogliacco coppia centrale, Foulon sulla sinistra.18:10

Gattuso con il suo classico 4-4-2, spazio a Peli e Blanco come esterni di attacco, Gabrielloni e non Cerri in attacco con Gliozzi.18:36

L’unico precedente in Serie B tra Benevento e Como è quello dell’andata: pareggio 1-1 sul campo dei lariani.18:12

Dirige il match l'arbitro Valerio Marini.18:13

1' INIZIA BENEVENTO - COMO! Primo pallone per gli ospiti.18:31

1' Benevento con il classico giallorosso, Como in bianco.18:32

2' Cross di Cagnano, palla lunghissima che Peli non puó controllare.18:33

3' Squadre che non alzano il pressing ma hche aspettano nella propria metá campo.18:34

4' AMMONITO Alejandro Blanco. L'esterno ferma con un fallo tattico Letizia lanciato in velocitá da Insigne. 18:35

5' Piú Benevento in questi primi minuti, Improta cerca Forte che non controlla in area.18:36

6' AMMONITO Matteo Solini. Intervento in ritardo del centrale su Forte, giá due gialli per il Como. 18:37

7' Vignali con un altro cross dalla trequarti, allontana Vogliacoc che anticipa tutti.18:39

8' BLANCO! Controllo difficile in area, tacco per liberarsi e girata potente: blocca in due tempi Paleari.18:39

9' Forte prova al volo dalla distanza, palla facile per Facchin.18:40

10' Check del VAR sulla conclusione di Forte, si valuta un tocco di mano di Solini.18:42

11' RIGORE PER IL BENEVENTO! Marini, rivedendo le immagini, indica gli undici metri!18:42

11' ESPULSO Matteo Solini. Secondo giallo per il centrale per il tocco di mano. 18:42

12' GOL! BENEVENTO - Como 1-0! Rets su Rigore di Francesco Forte. La punta calcia dal dischetto di potenza e centrale, prima rete per lo Squalo con la maglia del Benevento!



13' Doccia fredda per il Como che si ritrova sotto di una rete e con l'uomo in meno, Gattuso per ora non cambia i suoi in campo.18:44

14' INSIGNE! Conclusione del fantasista sull'esterno della rete, bellissima la giocata di tacco e tunnel per superare Bellemo.18:45

15' 4-4-1 per il Como quando il Benevento é in possesso di palla, Gabrielloni sulla linea di centrocampo, Vignali centrale e Peli terzino.18:46

16' A terra Tello dopo uno scontro involontario con Gabrielloni, palla in out.18:47

17' Sostituzione COMO: esce Alejandro Blanco, entra Filippo Nardi.18:48

17' Sostituzione COMO: esce Lorenzo Peli, entra Filippo Scaglia.18:48

18' Gattuso con un doppio cambio: dentro un centrale come Scaglia e un giocatore di fisico come Sardi.18:48

19' Fuorigioco di Foulon che poi viene abbattuto da Vignali: Marini aspetta il VAR per capire la posizione iniziale del terzino.18:52

20' CALCIO DI RIGORE PER IL BENEVENTO! Posizione regolare di Foulon, fallo di Vignali che viene valutato da rigore.18:51

21' GOL! BENEVENTO - Como 2-0! Rete su Rigore di Roberto Insigne. Il fantasista calcia con estrema freddezza, spiazzando Facchin: 2-0 per le Streghe.



22' Como sotto di due reti, entrambe su rigore, entrambe dopo la revisione del VAR.18:53

23' GABRIELLONI! La punta rientra e calcia a giro, palla di poco alta sopra la traversa.18:55

24' Gran palla di prima di Insigne per Improta, Scaglia lo chiude poco prima del tiro.18:55

25' IMPROTA! Colpo di testa della punta, palla di poco a lato.18:56

26' CAGNANO! Como che risponde colpo su colpo, conclusione dalla distanza che Paleari blocca in due tempi.18:56

27' Tello da mezzala, ora é Improta a giocare nel tridente con Forte e Insigne.18:57

28' Conclusione di Insigne che prova a sorprendere Facchin, palla a lato.18:59

29' Benevento che ora sta controllando i ritmi di gara, Como costretto nella propria metá campo.18:59

30' Paleari rischia tanto sul pressing di Gliozzi, il portiere di punta riesce ad anticipare la punta.19:01

32' Benevento alla ricerca del terzo gol che chiuderebbe la gara, Como che si difende con tutti i suoi effettivi.19:02

33' Cross di Foulon, Scaglia allontana: continuano le Streghe a sfondare sulla sinistra.19:03

33' AMMONITO Davide Bertoncini. Giallo al centrale per un intervento in ritardo su Insigne. 19:04

34' Schema su punizione del Benevento che non funziona, prova a partire il Como in contropiede.19:05

35' Como che non riesce piú a ripartire, assalto del Benevento all'area dei lombardi.19:07