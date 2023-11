In casa Como attenzioni tutte in panchina per il debutto del nuovo allenatore Cesc Fabregas. Lo spagnolo si è trovato in eredità una squadra in sesta posizione a quota 21 punti, reduce dall'ultima vittoria contro l'Ascoli prima della pausa nazionali ma per l'allenatore è vietato sottovalutare l'ultima in classifica: nella 14ª giornata l'avversaria del Como è la Feralpisalò. 13:11