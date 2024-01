Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Nicola Ceravolo

Città: Catanzaro

Capienza: 13619 spettatori20:21 Fonte: Gettyimages

Benvenuti allo Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro per la sfida tra Catanzaro e Palermo, gara valevole per la 22esima giornata del campionato di Serie B.20:21

I padroni di casa sono settimi in classifica con 33 punti all’attivo, e si trovano in piena zona play-ff. I lombardi sono reduci dalla netta sconfitte per 3-0 patita sul campo della FeralpiSalò.20:01

Gli ospiti invece si trovano due punti sopra rispetto ai rivali di oggi e la scorsa settimana hanno battuto il Modena per 4-2.20:02

La gara di andata, giocata al Renzo Barbera, è terminata con un successo degli ospiti per 2-1.20:03

CATANZARO(4-4-2): Fulignati; Situm, Scognamillo, Brighenti, Veroli; Sounas, Verna, Pompetti, Vandeputte; Iemmello, Biasci Allenatore: Vincenzo Vivarini20:16

PALERMO(4-3-3): Pigliacelli; Graves, Ceccaroni, Nedelcearu, Lund; Segre, Gomes, Ranocchia; Di Mariano, Soleri, Di Francesco Allenatore: Eugenio Corini20:16

Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco. Arbitra l’incontro Niccolo Baroni di Firenze.20:28

Minuto di silenzio in memoria di Gigi Riva.20:31

Calcio d'inizio dell'incontro. Primo pallone giocato dal Palermo.20:32

5' Ritmo piuttosto lento in questi primi minuti. Le squadre si stanno studiando. I padroni di casa sono un po più aggressivi.20:37

7' Soleri, lanciato in profondità si invola verso l'area avversaria ma, solo davanti al portiere, si fa ribattere la conclusione di piedi di Fulignati.20:40

10' Gioco momentaneamente fermo per fumogeni lanciati dalla curva del Catanzaro.20:42

10' Corner di Pompetti e Brighenti prova una difficile conclusione al volo che termina altissima.20:43

11' Di Mariano sbaglia completamente il cross. Pallone direttamente sul fondo.20:43

14' Di Francesco imbecca Lund, che mette da sinistra un forte pallone rasoterra, ma Scogliamillo, rischiando l'autorete, mette il pallone in angolo.20:46

14' Sul corner contrasto tra Situm e Graves, che resta a terra dolorante.20:47

22' Su azione di corner Segre fa la sponda per Soleri, che da pochi passi manda alto.20:54

25' Cross di Situm e colpo di testa di Veroli da buona posizione, che si spegne sul fondo.20:57

29' GOL! CATANZARO-Palermo 1-0. Rete di Tommaso Biasci al termine di una mischia successiva a un pallone messo dentro da Situm e una serie di lisci.



35' Vandeputte spreca una buon contropiede, sbagliando il passaggio per Iemmello.21:08

40' Fase di stallo della paetita. Scarseggiano le azioni pericolose.21:15

44' Contropiede di Vandeputte, che giunto al limite dell'area prova la conclusione che viene rimpallata e finisce sulla sua mano.21:16

45'+1' Due minuti di recupero.21:18

45'+2' Di Francesco crossa da sinistra Soleri prova una sponda di testa, ma nessuno raggiunge il pallone.21:19

45'+3' Fischio finale del primo tempo. Catanzaro-Palermo 1-021:20

Il primo termina con i padroni di casa avanti per 1-0. Il risultato è sorprendente se si pensa che, in una prima parte di gara non ricca di occasioni da rete, le maggiori opportunità sono state create proprio dagli ospiti. Intorno alla mezz'ora è di Biasci la rete, a seguito di una serie di rimpalli in area siciliana, che spezza l'equilibrio del match.21:29

46' Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dal Catanzaro.21:36

48' GOL! Catanzaro-PALERMO 1-1. Rete di Jacopo Segre che insacca di testa con un perfetto inserimento su cross di Di Mariano dalla destra.



50' Cross di Vandeputte dalla sinistra per Iennello, ma Pigliacelli esce in presa alta e lo anticipa.21:41

53' Percussione di Ranocchia sulla sinistra, che entra in area e mette dentro il pallone. Situm, in recupero, devia e manda il pallone sul palo della propria porta. La palla attraversa tutta la linea ma non entra.21:44

59' Fulignati intercetta in presa alta un corner di Ranocchia.21:50