Ex Napoli e Inter Ramon Diaz esonerato dal Vasco, ma lo apprende solo dai social

L'ex bomber argentino, ora tecnico, è stato sollevato dall'incarico dopo lo 0-4 del Vasco da Gama contro il Criciuma ma l'avrebbe appreso su twitter

“Ci sono solo due tipi di allenatore: chi è stato licenziato e chi aspetta di esserlo“. In questa affermazione di John Kirwan, tecnico neozelandese di rugby, c’è tutta la precarietà di un mestiere tanto affascinante quanto estremamente delicato. L’ultimo nome illustre diventatone vittima è Ramon Diaz, esonerato dal Vasco da Gama in seguito alla brutta sconfitta (0-4) rimediata in casa contro il Criciuma. Più che la decisione della dirigenza di sollevare il mister dall’incarico, sorprende la modalità della comunicazione all’interessato avvenuta via social.

Decisivo lo 0-4 contro il Criciuma

Probabilmente dovremo abituarci alla freddezza comunicativa dell’era moderna. Eppure sorprende ancora, nel 2024, che certe decisioni non vengano comunicate faccia a faccia all’interessato. Ramon Diaz, vecchia conoscenza del calcio italiano per aver vestito da calciatore le maglie di Napoli, Avellino, Fiorentina ed Inter, non è più l’allenatore del Vasco da Gama. Il 64enne tecnico argentino ha perso la panchina dopo lo 0-4 interno contro il Criciuma, una gara che nel finale è stata accompagnata dagli applausi sarcastici del pubblico di casa. Al suo posto i bianconeri hanno promosso ad interim dalla formazione Under 20 il tecnico Rafael Paiva.

Il silenzio di Diaz dopo il ko

Come accennato all’inizio, non sorprende la decisione del club brasiliano. Tre punti in quattro partite, sebbene siamo solamente all’inizio del torneo, è un bottino decisamente magro per un club come il Vasco da Gama. Una vittoria e tre sconfitte il ruolino di marcia dei bianconeri che hanno deciso di cambiare immediatamente nel tentativo di invertire la rotta. Al termine dell’ultima partita giocata dal team di Rio de Janeiro non c’è stata alcuna conferenza stampa dell’allenatore. Un silenzio che ha sorpreso e che evidentemente nascondeva altro. Da ricordare che nei giorni scorsi Ramon Diaz (che l’anno scorso però aveva ottenuto una miracolosa salvezza col club brasiliano) era stato subissato di critiche per una frase sessista, legata alle donne che non dovrebbero essere messe al Var.

Il comunicato social del club

Poco dopo è arrivato il comunicato del Vasco da Gama attraverso i propri profili social. Il contenuto era già facilmente preventivabile: l’esonero dell’allenatore. Anche lo stesso probabilmente se lo immaginava sebbene – da quanto si dice – non ne avrebbe mai ricevuto comunicazione diretta. Insomma, anch’egli – come un tifoso qualunque – avrebbe appreso il tutto proprio dagli account della società. “Non meritavamo di saperlo da twitter” ha commentato il figlio Emiliano (napoletano di nascita) che gli fa da vice. Il club però ha smentito scrivendo ancora sui social: “Subito dopo la fine della partita contro il Criciúma, negli spogliatoi, Ramón Díaz ed Emiliano Díaz hanno rassegnato le dimissioni al responsabile del Vasco da Gama, Clauber Rocha. Poco dopo, Ramón ed Emiliano hanno informato il cast e lo staff della loro decisione, ancora nello spogliatoio, chiarendo che non facevano più parte del gruppo. Successivamente i consiglieri del club, presenti, hanno ufficializzato la richiesta. Ramon ed Emiliano hanno salutato e hanno chiesto di salutare anche i giornalisti”