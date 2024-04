Ex Inter e Napoli Ramon Diaz nella bufera: "Non possono esserci donne al Var"

L'allenatore del Vasco da Gama nell'occhio del ciclone per frasi sessiste al termine della sfida del campionato brasiliano persa con ex squadra Natan

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Ramon Diaz, ex calciatore di Napoli, Avellino, Fiorentina e Inter negli Anni 80, è finito nell’occhio del ciclone per una frase sessista. Già, il tecnico argentino del Vasco da Gama ha di fatto dichiarato che “non possono esserci donne al Var”, salvo poi ritrattare e chiedere scusa.

Brasile, Ramon Diaz nella bufera: ecco che cosa è successo

Il Brasileirao, il torneo più importante del Brasile, è ripartito e già fioccano le polemiche. L’ultima in ordine di tempo ha investito Ramon Diaz, l’allenatore che la scorsa stagione ha salvato il Vasco da Gama dalla retrocessione. Dopo l’esordio con vittoria ai danni del Gremio (2-1), i bianconeri di Rio de Janeiro sono stati sconfitti con lo stesso risultato dal Bragantino, ex squadra del napoletano Natan. L’argentino, vecchia conoscenza del calcio italiano, è finito sul banco degli imputati per una sua dichiarazione sessista in conferenza stampa: “Affidare il Var a una donna è complicato”.

Ramon Diaz, no alle donne al Var: l’episodio contestato

Dopo il ko col Bragantino, l’esternazione infelice del tecnico 64enne che fa però riferimento a un episodio avvenuto in occasione della partita precedente vinta col Gremio all’esordio nel Brasileirao. “Per quanto riguarda gli arbitri non possiamo parlare molto perché c’è il Var. Nell’ultima partita, in casa, c’era un rigore per noi e una signora, una donna (Daiane Muniz, ndr), lo ha interpretato in un altro modo. Il calcio è diverso. Mi sembra che sia abbastanza complicato che una donna debba decidere al Var, perché il calcio è dinamico, con molta pressione, veloce e con decisioni molto rapide da prendere” ha dichiarato ‘El Pelado’ – a Napoli ribattezzato ‘Puntero triste’ – sollevando un vero e proprio polverone sui social.

Commenti sessisti, la retromarcia di Diaz e le scuse dopo la frittata

Più o meno trenta minuti dopo la contestata conferenza, Ramon Diaz ha cercato i giornalisti uscendo dallo stadio Nabi Abi Chedid per chiedere scusa e assicurando di essere stato frainteso. L’allenatore del Vasco ha spiegato che in realtà avrebbe voluto dire “una sola persona non può prendere una decisione così importante al Var. Mi scuso se qualcosa è stato interpretato male nelle mie parole. Non era mia intenzione offendere nessuno”. Tardivo il dietrofront, sull’ex attaccante sono fioccate parecchie critiche.