Manchester City-Real Madrid, moviola: Irrati decisivo al Var, il caso-Carvajal e tutti gli episodi dubbi

La prova dell’arbitro Orsato nel ritorno dei quarti di Champions League analizzata ai raggi X, il fischietto veneto ha ammonito in tutto 5 giocatori

In Italia è il più amato (dall’Aia) e tra i più odiati (da alcune tifoserie come Inter e Napoli) ma all’estero è sempre stato considerato uno dei migliori arbitri al mondo Daniele Orsato, scelto dall’Uefa per il ritorno dei quarti di Champions League tra City e Real. Nella sua ultima uscita europea però il fischietto di Schio aveva fatto arrabbiare il Borussia nel match col Psv per questo episodio: al 79’ il neo entrato Reus calcia in area una punizione che Fullkrug, libero, devia in rete al volo sorprendendo Benitez: Orsato convalida, il gol viene però annullato tra le proteste per fuorigioco dopo una revisione VAR. Vediamo però come se l’è cavata ieri.

I precedenti di Orsato con City e Real

C’è un precedente clamoroso nel 2020 con Orsato che arbitrò Real-City con il successo del Manchster per 2-1 e il fischietto veneto fu contestato dai tifosi delle Merengues per aver concesso un rigore contro il Real Madrid, poi realizzato da Kevin De Bruyne ed aver anche espulso Sergio Ramos. Un record per Daniele Orsato: è stato il primo arbitro a fischiare un rigore contro e a mostrare un cartellino rosso, in una gara di Champions al Bernabeu. In assoluto 8 precedenti con le merengues (4 vittorie e 4 sconfitte) e 6 col City (4 vittorie e 2 sconfitte).

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Carbone e Giallatini con Mariani IV uomo, Irrati al Var e Valeri all’Avar, l’arbitro ha ammonito cinque giocatori: Carvajal (R), Grealish (M), Gvardiol (M), Rodri (M), Mendy (R)

City-Real, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi. Al 12′ gol del Real grazie al tap-in di Rodrygo: breve check del Var sulla posizione di Vinicius, imbeccato sul filo del fuorigioco da Carvajal. Walker tiene tutti in gioco, la rete è buona. Al 62′ su un pallone al limite dell’area di rigore dei Blancos Foden tenta la conclusione verso la porta difesa da Lunin, ma è anticipato da Valverde che – del tutto involontariamente – colpisce Orsato all’addome con una pallonata. Corrette tutte le cinque ammonizioni, compresa quella a Carvajal che, diffidato, salterà l’andata della semifinale. Nel complesso Orsato promosso per City-Real.