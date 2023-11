La Ternana, che occupa l'ultimo posto in classifica alla pari della Feralpisalò, ha raccolto solo sette punti in questo campionato, frutto di una vittoria, quattro pareggi e otto sconfitte. Nell'ultimo turno prima della sosta, con l'esordio in panchina di Breda (che ha sostituito Lucarelli, esonerato), gli umbri hanno pareggiato 2-2 sul campo dello Spezia. Una vittoria consentirebbe ai neroverdi di agganciare quantomeno lo stesso Spezia al terzultimo posto.15:27

Il Palermo dal canto suo cerca i tre punti fondamentali per restare in scia della coppia di testa Parma e Venezia e riconquistare il terzo posto in solitaria. La squadra di Corini nell'ultimo turno ha subito una sconfitta all'ultimo minuto in casa contro il Cittadella, ed ha raccolto soltanto quattro punti nelle ultime cinque gare.15:26