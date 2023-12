Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, arrivederci al prossimo turno di Serie B!14:30

La Reggiana ha la meglio in una sfida divertente che vede la squadra di Nesta passare in vantaggio nel finale di primo tempo grazie al colpo di testa di Girma sugli sviluppi di un calcio di punizione. Gara di grande solidità nella ripresa per la squadra di Nesta che non concede occasioni agli ospiti e sfiorano il raddoppio in ripartenza. 14:29

Seconda vittoria consecutiva e tre punti pesantissimi per la Reggiana. Continua invece il periodo negativo del Catanzaro, arrivato oggi alla terza sconfitta di fila14:27

90'+5' FINISCE QUI! La Reggiana ha la meglio sul Catanzaro grazie al gol di Girma!14:26

90'+3' Ultimo cambio anche per la Reggiana: esce Girma ed entra Melegoni14:23

90'+2' Colpo di testa di Biasci che non trova la porta sul cross di Stoppa14:23

90' Quattro minuti di recupero14:21

87' Cartellino giallo per il neo entrato Stoppa14:18

84' Punizione per la Reggiana battuta da Kabashi che prova il tiro verso la porta trovando però l'opposizione della barriera14:16

83' Termina le sostituzioni il Catanzaro: esce Pontisso ed entra Stoppa14:14

81' PORTANOVA! Diagonale fuori di poco al termine di una ripartenza!14:12

81' Altro cambio nel Catanzaro, Oliveri entra al posto di D'Andrea14:11

79' Suggerimento di D'Andrea che trova in area Ambrosino, l'attaccante scuola Napoli va giù ma per Camplone non ci sono state irregolarità14:11

76' AMBROSINO! Va direttamente in porta sul calcio di punizione, Bardi vola a deviare in angolo14:07

75' Ennesimo cartellino giallo sventolato da Camplone, stavolta il destinatario è Bianco per un fallo al limite dell'area14:06

74' Finisce la partita di Gondo, al suo posto entra Antiste14:04

71' Attacca a testa bassa il Catanzaro, ma la Reggiana chiude tutti gli spazi e non concede occasioni alla squadra di Vivarini14:02

68' Cartellino giallo anche per Ambrosino, fallo fuori tempo ai danni di Marcandalli13:59

67' Ammonito Ghion, fallo imprudente e in ritardo su Gondo13:58

66' Sostituzione per la Reggiana: esce Črnigoj ed entra Portanova13:56

63' Sbaglia tutto Gondo! Lanciato in profondità pasticcia nel controllo e perde l'occasione di presentarsi da solo davanti a Fulignati13:57

62' Arriva un altro cambio nel Catanzaro, entra Kranjc al posto di Krastev13:56

60' Krastev! Non arriva per poco alla deviazione aerea su un cross dalla destra13:51

56' Buona azione di Ambrosino che lancia Vandeputte, il quale viene fermato dalla diagonale efficace di Marcandalli13:47

55' Ci prova Ambrosino dal limite dell'area, conclusione deviata che termina docile tra le braccia di Bardi13:46

53' Cercato ancora Gondo con un cross, stavolta è decisivo l'anticipo di testa da parte di Brighenti13:44

51' Cross a cercare Gondo a centro area, l'attaccante della Reggiana si trova però in posizione irregolare13:42

48' Lancio di Vandeputte per D'Andrea, ma il suggerimento è fuori misura13:39

46' SI RIPARTE! È iniziato il secondo tempo!13:37

46' Cambio anche nella Reggiana: Pieragnolo lascia il posto a Libutti13:37

46' Esce anche Sounas, al suo posto Biasci13:37

46' Cambia il Catanzaro in questo secondo tempo: esce Verna ed entra Ghion13:37

Sono quattro i gialli estratti da Camplone nel corso del primo tempo, compreso quello estratto nei confronti di mister Nesta per proteste13:23

Primo tempo divertente al Mapei, con due occasioni già nei primi dieci minuti. Prima D'Andrea sfiora il palo con un diagonale velenoso, poi Fulignati è straordinario sul tocco ravvicinato di Gondo. Il Catanzaro prova a spingere ma nel finale di primo tempo Girma sblocca il risultato per la Reggiana con un colpo di testa preciso a centro area sulla punizione battuta da Kabashi13:22

45'+2' FINE PRIMO TEMPO! Reggiana in vantaggio all'intervallo!13:18

45' Due minuti di recupero13:16

43' REGGIANA A UN PASSO DAL RADDOPPIO! Crnigoj impatta al volo a botta sicura su un cross dalla sinistra, pallone respinto in extremis da un difensore!13:43

41' GOL! REGGIANA-Catanzaro 1-0! Gol di Girma! Colpo di testa potente e preciso sulla punizione calciata da Kabashi, passa in vantaggio la squadra di Alessandro Nesta!



39' Viene ammonito Nesta per proteste13:10

36' Pontisso! Conclusione dal limite respinta in tuffo da Bardi!13:08

34' Lancio a cercare Ambrosino, il quale commette però fallo nel tentativo di controllare il pallone13:06

30' Ammonito anche Sounas, punito per un fallo ai danni di Bianco13:01

29' Azione travolgente di Vandeputte sulla sinistra, sul suo cross si innesca un flipper da cui esce indenne la difesa della Reggiana13:00

27' Intervento in ritardo di Pieragnolo. scatta il giallo anche per lui12:58

25' Pieragnolo resta a terra dopo un contrasto in area con Krastev. Timide proteste da parte dei giocatori della Reggiana ma per Camplone e il Var non c'è nulla12:57

23' Primo ammonito dell'incontro: Scognamillo trattiene Gondo e riceve il cartellino giallo da Camplone12:54

19' Momento di spinta adesso del Catanzaro, ma la Reggiana quando riparte è sempre pericolosa12:50

15' Cross di Vandeputte respinto da Sampirisi, sfuma la punizione del Catanzaro12:46

14' Intervento di Fiamozzi su Vandeputte, calcio di punizione invitante per il Catanzaro nei pressi del vertice sinistro dell'area di rigore12:45

12' D'Andrea riceve sulla destra e converge cercando la porta, tutto facile per Bardi12:43

9' Poteva fare decisamente meglio Gondo nell'occasione precedente, l'attaccante della Reggiana ha colpito il pallone con il ginocchio. Chance divorata dalla Reggiana12:41

8' SUPER PARATA DI FULIGNATI! Cross basso di Girma per Gondo che deve solo spingere in rete ma il portiere del Catanzaro si supera con un intervento strepitoso!12:39

5' DOPPIA OCCASIONE CATANZARO! Prima Bardi respinge un tiro di Sounas, poi D'Andrea sfiora il palo con un diagonale sugli sviluppi dell'azione!12:37

2' Lancio di Crngoj verso Gondo, si rifugia in corner la difesa del Catanzaro12:33

SI PARTE! È iniziata la sfida del Mapei!12:31

Stanno entrando in campo le squadre, quasi tutto pronto per il fischio d'inizio!12:29

Le scelte di Vivarini: qualche avvicendamento anche in casa Catanzaro, con Krastev in difesa insieme a Scognamillo e Brighenti. A centrocampo Pontisso prende il posto di Ghion con Situm sulla destra e Vandeputte a sinistra. Sulla trequarti confermato Sounas che verrà affiancato da D'Andrea (e non da Biasci) con Ambrosino al centro dell'attacco12:20

Le scelte di Nesta: rispetto alla gara vinta con il SudTirol, il tecnico della Reggiana cambia qualche pedina: in difesa riposa Romagna in favore di Marcandalli, mentre Crngoj viene preferito a Portanova sulla trequarti in coppia con Girma e a supporto di Gondo12:21

FORMAZIONE UFFICIALE CATANZARO: gli ospiti rispondono con lo stesso modulo, 3-4-2-1 anche per Vivarini: Fulignati - Scognamillo, Brighenti, Krastev - Situm, Pontisso, Verna, Vandeputte - Sounas, D'Andrea - Ambrosino12:22

FORMAZIONI UFFICIALE REGGIANA: i padroni di casa si schierano con un 3-4-2-1: Bardi - Sampirisi, Szyminski, Marcandalli - Fiamozzi, Kabashi, Bianco, Pieragnolo - Girma, Crnigoj - Gondo.12:22

Dirigerà l'incontro Giacomo Camplone della sezione di Pescara, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Bottegoni e Miniutti e dal quarto ufficiale Turrini. Al Var opereranno invece Maggioni e Perenzoni.10:59

Stabile in piena zona play off la sorpresa dell'anno, il Catanzaro di Vivarini. I giallorossi sono rimasti scottati dal beffardo k.o. rimediato sabato contro il Brescia dopo essere stati in vantaggio per 2-0, sconfitta che si aggiunge a quella contro l'Ascoli del turno precedente. Prima di questa battuta d'arresto, i calabresi avevano messo in fila tre vittorie consecutive.10:57

È in cerca di continuità la Reggiana, dopo aver ritrovato sabato una vittoria che mancava dallo scorso 28 ottobre. La squadra di Nesta, la cui panchina resta in bilico, ha ottenuto solo sei punti nelle ultime sette partite, ma con il successo contro il SudTirol si è momentaneamente allontanata dalla zona più calda della classifica.10:53

Benvenuti alla diretta di Reggiana-Catanzaro, partita valida per la 19' giornata del campionato di Serie B!10:47