Entrambe le squadre hanno esordito con una sconfitta in terra veneta: Laguna amara per i lariani che hanno incassato un netto 3-0 dal Venezia ma che in settimana hanno abbracciato un acquisto di spessore come Simone Verdi; i granata, neopromossi, hanno invece perso di misura sul campo del Cittadella e stanno ancora cercando di completare al meglio la rosa.14:30