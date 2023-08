Al Pier Luigi Penzo tutto pronto per Venezia-Cosenza, seconda giornata di Serie B.14:18

Entrambe le squadre hanno esordito con un perentorio 3-0: gli arancioneroverdi hanno brillato contro il Como e in settimana hanno chiuso gli arrivi dal Cagliari di Altare e Lella; i rossoblu hanno regolato con il medesimo punteggio l'Ascoli, sfruttando al meglio la triplice superiorità numerica.14:23

4-2-3-1 per il Cosenza: Micai - Rispoli, Venturi, Meroni, D'Orazio - Zuccon, Calo - D'Urso, Voca, Mazzocchi - Tutino. A disp.: Lai, Marson, Martino, Sgarbi, Fontanarosa, Occhiuto, Praszelik, Marras, Arioli, Novello, Crespi, Zilli.18:09

Caserta si affida a Voca, preferito ad Arioli, con Mazzocchi e D'Urso alle spalle di Tutino. Rispoli e Meroni al posto di Martino e Fontanarosa in difesa.17:36

Zampano cambia gioco per Candela, cross basso per Tessmann, piattone tra le braccia di Micai.18:03

Traversone di D'Orazio, Mazzocchi di testa non ci arriva.18:07

Lancio per Tutino, Idzes fa buona guardia.18:10

Tessmann allarga per Zampano, Zuccon libera l'area.18:11

11'

Zampano in verticale per Pierini, pescato in offside.18:13