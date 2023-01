Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: San Nicola

Città: Bari

Capienza: 58270 spettatori13:35

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Bari-Perugia, gara valida per la ventiduesima giornata di Serie B.13:35

Il Bari per continuare a coltivare il sogno promozione, il Perugia per provare a salvarsi. Motivazioni antitetiche ma forti in ugual modo nel match del San Nicola. I Galletti non riescono ad avere continuità nell'ultimo periodo e nella scorsa giornata sono stati battuti dal Palermo. Vincendo oggi, però, potrebbero avere la possibilità di avvicinarsi a Reggina e Genoa, impegnate negli scontri diretti rispettivamente contro Sudtirol e Pisa. Bilancio leggermente positivo in casa per gli uomini di Michele Mignani: tre vittorie, cinque pareggi e due sconfitte.13:40

Anche gli umbri sono reduci da una sconfitta, in casa del Parma, dopo aver ottenuto tre risultati utili consecutivi che avevano risollevato morale e classifica. Se dovessero riuscire a ottenere i tre punti oggi, però, i ragazzi di Fabrizio Castori potrebbero uscire dalla zona retrocessione, in caso di risultati positivi dagli altri campi coinvolti. Lontano dal Renato Curi, il Perugia ha incassato ben sette sconfitte, a fronte di due vittorie e altrettanti pareggi.13:44

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Bari si schiera in campo con un 4-3-1-2: Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Bellomo, Maiello, Benedetti; Folorunsho; Botta, Antenucci. A disposizione: Frattali, Sarri, Zuzek, Terranova, Pucino, Ricci, Mallamo, Maita, Lops, Scheidler.13:57

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Perugia si schiera in campo con un 3-4-1-2: Gori; Rosi, Curado, Dell'Orco; Casasola, Iannoni, Santoro, Paz; Kouan; Olivieri, Di Carmine. A disposizione: Furlan, Abibi, Vulikic, Sgarbi, Angella, Lisi, Bartolomei, Luperini, Sulejmani, Di Serio, Matos.13:48

Mignani deve rinunciare al capocannoniere del campionato Walid Cheddira, squalificato, e agli indisponibile Ceter, Galano e Bosisio. Cambia, dunque, la coppia d'attacco dei Galletti, che si affideranno a Botta e Antenucci. Confermati rispetto alla formazione schierata contro il Palermo, invece, difesa e centrocampo, ad esclusione della staffetta tra Bellomo e Maita.13:57

Cinque cambi rispetto alla scorsa giornata, invece, per gli ospiti, che devono fare a meno dell'infortunato Struna. Rosi scalza Sgarbi in difesa, mentre Paz ruba il posto a Lisi sulla fascia sinistra. Spazio per Iannoni in luogo di Bartolomei in mezzo al campo, con Kouan preferito a Luperini sulla trequarti. Torna infine titolare Di Carmine, panchina per Di Serio.13:55

Quasi tutto pronto allo Stadio San Nicola di Bari. Tra pochi minuti l'arbitro Luca Zufferli darà il via al match.13:56

In corso un minuto di silenzio per omaggiare l'ex presidente federale Carlo Tavecchio, scomparso oggi.14:01

CALCIO D'INIZIO! Comincia Bari-Perugia. Il primo pallone è degli umbri.14:02

2' Di Carmine recupera palla sulla trequarti offensiva e appoggia per Olivieri, che controlla e calcia sul primo palo. Tiro debole, Caprile blocca a terra.14:04

5' Maiello accelera e cerca l'imbucata d'esterno per Folorunsho. Gori esce e anticipa il trequartista del Bari.14:08

8' Corner battuto sul primo palo da Santoro per la girata di testa di Casasola. Impreciso, la sua conclusione finisce alta.14:10

11' Bellomo batte un calcio d'angolo corto per Maiello, che crossa sul secondo palo, ma colpisce male e il pallone si perde sul fondo.14:13

12' GRAN PARATA DI CAPRILE! Altro corner di Santoro per il colpo di testa indisturbato di Rosi. Caprile è reattivo e respinge.14:15

15' Fase un po' confusa della partita. Poco gioco e tanti lanci lunghi da entrambe le parti.14:18

18' Bellomo ha subito un colpo alla testa in uno scontro con Paz. Tutto ok, però, per il numero 63 del Bari.14:20

19' AMMONITO Cristian Dell'Orco, in ritardo su Dorval. Era diffidato, salterà Perugia-Brescia.14:21