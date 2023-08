Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Reggiana-Palermo, gara valida per il turno numero 3 del Campionato di Serie B.19:54

Ultimi istanti d'attesa allo Stadio Mapei, poi sarà Reggiana-Palermo! Reggiana che apre per la prima volta in questa stagione le porte di casa propria, ospitando lo schieramento rosanero che proviene da un pareggio a reti bianche contro il Bari, nella cornice del San Nicola, nel primo turno di questo campionato. I Granata hanno conquistato un punto nelle prime due gare della meritata Serie B, pareggiando nella seconda giornata per 2-2 contro i Lariani del Como, ospiti presso l'impianto del Sinigaglia. Quello odierno sarà l'incrocio numero 29 tra emiliani e siciliani, con un bilancio che pende momentaneamente a favore della formazione di Corini: 8 le vittorie rosanero, 6 i trionfi granata e ben 14 i pareggi totali.20:02