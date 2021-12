LIVE COSENZA - CREMONESE 0-0 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Benvenuti alla diretta di Cosenza-Cremonese, gara valida per il 16° turno di Serie B. 12:51

Il match del ''San Vito-Marulla'' mette di fronte due compagini che lottano per obbiettivi diversi: calabresi a 15 punti in zona playout, lombardi all'inseguimento della zona playoff con 23 punti conquistati. 12:52

Nell'ultimo turno di campionato, pesante ko per i rossoblu a Monza mentre i grigiorossi hanno pareggiato in casa contro il Frosinone. 12:54

Zaffaroni inserisce Anderson per Florenzi a destra, Gerbo a sinistra; in attacco confermata la coppia Gori-Caso. Pecchia è senza lo squalificato Castagnetti, out anche Vido: Strizzolo centravanti con Baez, Gaetano e Buonaiuto a sostegno. 13:56