Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Spezia e Reggiana, gara valida per la Giornata 8 della Serie BKT 2024-25. Si gioca allo stadio Alberto Picco di La Spezia.14:29

Lo Spezia è l’unica squadra imbattuta finora nel campionato cadetto, avendo conquistato tre vittorie e quattro pareggi, e occupa il terzo posto in classifica con 13 punti. I bianconeri sono reduci dal pareggio a reti bianche contro il Sassuolo, ma in casa hanno vinto tutte e tre le sfide disputate, rispettivamente contro Frosinone (2-1), Cesena (2-1) e Carrarese (4-2).14:29

La Reggiana ha invece pareggiato le ultime due sfide consecutive di Serie B, entrambe a reti bianche: 0-0 in casa con la Salernitana e 0-0 in trasferta contro la Carrarese. I granata occupano l’11° posto in classifica, con un bottino di due vittorie, tre pareggi e due ko. Nelle tre gare giocate lontano dal Mapei Stadium, la Regia ha raccolto una sola vittoria (1-0 a Genova con la Samp).14:29

FORMAZIONI UFFICIALI: Lo Spezia si schiera con un 3-5-2 in cui figurano: Gori – Bertola, Mateju, Wisniewski - Elia, Nagy, Falcinelli, Cassata, Vignali - F. Esposito, Colak. All. D'Angelo. A disposizione: Bandinelli, Benvenuto, Candelari, Degli Innocenti, Di Serio, S. Esposito, Ferrer, Giorgeschi, Mascardi, Reca, Hristov, Soleri.14:39

FORMAZIONI UFFICIALI: La Reggiana risponde invece con un modulo 4-3-3 formato da: Bardi - Fontanarosa, Meroni, Rozzio, Lucchesi - Ignacchiniti, Reinhardt, Girma - Marras, Okwonkwo, Portanova. All. Viali. A disposizione: Cavallini, Cigarini, Gondo, Libutti, Maggio, Motta, Nahounou, Sampirisi, Sersanti, Vergara, Vido, Stulac.14:57

Mister D’Angelo conferma il consueto 3-5-2, con linea difensiva identica a quella che aveva cominciato la precedente sfida di campionato, contro il Sassuolo. Le novità si concentrano tra centrocampo e attacco: S. Esposito parte dalla panchina, lasciando spazio in mediana a Falcinelli, mentre in attacco F. Esposito viene confermato, ma per fare coppia con Colak.14:43

Mister Viali cambia invece modulo. Indicato come un 4-3-3, potrebbe invece disporsi come 3-5-2 nel corso di gara. C'è sicuramente Lucchesi con la coppia Rozzio-Meroni nei tre di difesa, poi Fontanarosa e Marras quinti di centrocampo e davanti il tandem offensivo formato da Girma e Okwonkwo. 14:59

Dopo aver vinto cinque delle prime sei sfide contro la Reggiana in Serie BKT (un pari), lo Spezia ha vinto solo due delle successive otto gare contro i granata nella competizione (due pareggi, quattro sconfitte). La Regia è peraltro rimasta imbattuta nelle ultime due sfide di Serie BKT contro lo Spezia: vittoria 2-1 in trasferta e pareggio casalingo per 0-0 nella scorsa stagione.14:40

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto sul terreno di gioco del Picco. A dirigere questo Spezia-Reggiana sarà Kevin Bonacina (sezione di Bergamo), coadiuvato da Federico Fontani (Siena) e Mattia Pascarella (Nocera Inferiore). IV Ufficiale Gioele Iacobellis (Pisa), VAR Luigi Nasca (Bari) e AVAR Davide Ghersini (Genova).14:40

1' INIZIA Spezia-Reggiana, fischio di Bonacina e si può partire qui al Picco. Meteo sereno e temperatura di circa 19°. Calcio d’inizio battuto dallo Spezia. Classico completo casalingo bianconero per i padroni di casa, mentre la Regia scende in campo con una divisa blu a inserti multicolore. 15:03

2' Reggiana che parte con un buon possesso palla in ampiezza, ma lo Spezia pressa subito alto gli avversari. Falcinelli, inizialmente papabile nel raccordare centrocampo e attacco, gioca invece da esterno in un tridente offensivo con F. Esposito e Colak. 15:06

4' Falcinelli ci prova direttamente su punizione, defilatissima e da distanza importante. Bardi non rischia e blocca in due tempi. Conclusione un po' troppo pretenziosa, quella del numero 11 bianconero. 15:07

5' Tra le squadre attualmente presenti in Serie BKT, lo Spezia è la squadra con la striscia d’imbattibilità aperta più lunga nella competizione: 12, frutto di cinque vittorie e sette pareggi.15:09

7' Spezia che aumenta la qualità del proprio possesso palla e chiude la Regia completamente nella metà campo difensiva. I granata prontissimi però a sfruttare le ripartenze, con Girma sempre pericoloso quando può trovare campo davanti a sé. 15:10

8' Portanova qui troppo lezioso. L'ex Genoa recupera palla sull'out di destra a centrocampo e cerca direttamente il tiro in porta: conclusione sporca, nessun pericolo per Gori. 15:11

9' Erroraccio di Girma in disimpegno. L'esterno offensivo della Regia non addomestica palla dopo aver ricevuto la rimessa laterale di un compagno e alza un campanile all'indietro che finisce oltre la linea di fondo. Sugli sviluppi del corner, nessuna occasione per lo Spezia comunque.15:13

11' A terra Portanova nei pressi dell'area di rigore spezzina: Bonacina non ha dubbi e non fischia, per poi assegnare calcio di punizione in favore dei padroni di casa. Tanta confusione in campo finora. 15:15

13' Portanova molto cercato dai compagni: l'ex Genoa sta spaziando molto a metà campo, agendo però soprattutto sul centro-destra per poi cambiare fronte quando deve proporsi nei pressi dell'area avversaria. Sta salendo l'intensità della Regia. 15:17

14' Ci prova Marras: calcio d'angolo. Gran lavoro di Okwonkwo nell'attaccare la prondità coi tempi giusti e poi nel crossa per il compagno che, sul secondo palo, calcia al volo di destro da posizione defilata. Deviazione di Lucchesi, corner per gli ospiti. 15:18

16' Errore in costruzione della Regia che potrebbe costare caro. La palla arriva al limite dell'area dove Colak raccoglie, si gira e calcia col destro. Conclusione murata, azione che prosegue e punizione conquistata al limite da Elia. 15:19