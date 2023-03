Tutto pronto allo Stadio Mario Rigamonti di Brescia, sta per andare in scena uno dei sette incontri di questa ricca domenica di Serie B. Ad affrontarsi vi sono Brescia e Cagliari, due squadre separate in classifica da diversi tasselli: le Rondinelle sono in piena zona play-out, fisse a 26 punti, e non tornano al trionfo dal 27 novembre scorso, dove ottennero una vittoria casalinga ai danni della SPAL; situazione differente quella dei Sardi, che occupano l'8^ posto in classifica e conservano un bottino di 38 punti.14:44