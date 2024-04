90'+6' E' FINITA! REGGIANA-CITTADELLA 0-2! Reti di Pandolfi e Branca. 18:10

90'+5' MAGRASSI! Destro a giro, grande deviazione di Satalino in corner. 18:09

90'+3' Contropiede ospite con Cassano che arriva al limite, destro alto. 18:07

90'+2' COLPO DI TESTA DI ROZZIO! Stacco aereo, parata decisiva di Kastrati. 18:06

90' Cinque minuti di recupero. 18:04

88' DOPPIA OCCASIONE PER LA REGGIANA! Kastrati mura Okwonkwo, poi Blanco calcia sopra la traversa. 18:02

87' Cross di Pajac, Pettinari calcia al volo, sinistro deviato in corner. 18:01

85' Fallo di Carriero in pressing. 18:00

83' QUINTO CAMBIO NEL CITTADELLA: entra Magrassi, esce Vita. 17:58

83' QUARTO CAMBIO NEL CITTADELLA: entra Carriero, esce Amatucci. 17:58

83' QUINTO CAMBIO NELLA REGGIANA: entra Reinhart, esce Cigarini. 17:57

83' QUARTO CAMBIO NELLA REGGIANA: entra Okwonkwo, esce Fiamozzi. 17:57

82' TERZO CAMBIO NELLA REGGIANA: entra Pajac, esce Pieragnolo. 17:56

81' Tiro-cross di Fiamozzi, doppia deviazione e Kastrati si avventa sulla sfera vagante. 17:55

80' Dieci minuti al 90'. 17:54

78' PILLOLA STATISTICA: secondo centro stagionale per il numero 23 granata veneto. 17:53

78' GOL! Reggiana-CITTADELLA 0-2! Rete di Branca. Raddoppio ospite: Pandolfi appoggia per Branca, il cui diagonale sinistro non lascia scampo al portiere di casa.



Guarda la scheda del giocatore Simone Branca17:53

78' AMMONITO GORINI: proteste dell'allenatore ospite. 17:52

76' TERZO CAMBIO NEL CITTADELLA: entra Frare, esce Tessiore. 17:51

75' Forcing della Reggiana: Portanova versione incursore, prima sfiora la sfera, poi trova una deviazione. 17:50

74' Prova a guadagnare campo la formazione di Nesta, alla ricerca del pareggio. 17:48

72' Torre aerea di Pettinari, Portanova in acrobazia manda fuori. 17:46

71' CARTELLINO GIALLO: ammonito Cassano. 17:47

70' SECONDO CAMBIO NELLA REGGIANA: entra Blanco, esce Bianco. 17:45

70' PRIMO CAMBIO NELLA REGGIANA: entra Pettinari, esce Melegoni. 17:44

69' Traversone di Tessiore fuori misura. 17:43

68' Tiro dalla bandierina per il Cittadella. 17:42

66' AMMONITO SAMPIRISI: fallo su Carissoni. 17:42

65' PILLOLA STATISTICA: rete numero 8 in campionato per Pandolfi. 17:41

65' GOL! Reggiana-CITTADELLA 0-1! Rete di Pandolfi. Ospiti in vantaggio: cross di Salvi e colpo di testa vincente di Pandolfi, favorito da un intervento imperfetto di Satalino.



Guarda la scheda del giocatore Luca Pandolfi17:41

64' Rimessa laterale in zona d'attacco per gli ospiti. 17:38

62' TIRO DI GONDO! Conclusione da centro area, sinistro centrale per la parata di Kastrati. 17:37

61' SECONDO CAMBIO NEL CITTADELLA: entra Cassano, esce Baldini. 17:36

61' PRIMO CAMBIO NEL CITTADELLA: entra Pandolfi, esce Maistrello. 17:35

60' Scocca l'ora di gioco, parziale sempre fermo sullo 0 a 0. 17:35

58' Gondo controlla e si gira, Angeli gli chiude ogni spazio. 17:32

56' Padroni di casa in avanti con Bianco, che conquista un calcio d'angolo. Sugli sviluppi, Portanova in allungo calcia alto. 17:33

55' Traversone morbido di Vita, Maistrello svetta su tutti, colpo di testa centrale per Satalino. 17:29

53' CITTADELLA ALL'ATTACCO! Carissoni calcia a rete, Sampirisi devia in corner. 17:27

50' OCCASIONISSIMA PER LA REGGIANA! Gondo lancia Portanova in porta, saltato Kastrati in uscita, infine il tiro sbatte sulla base esterna del palo! 17:24

49' AMMONITO AMATUCCI: fallo in ritardo su Pieragnolo. 17:23

47' Cross di Fiamozzi in area, Melegoni stacca di testa ma la sfera termina sul fondo. 17:20

46' Nessun cambio nel corso dell'intervallo. 17:19

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI REGGIANA-CITTADELLA! Si riparte dal risultato di 0-0. 17:19

Squadre negli spogliatoi: Nesta e Gorini studiano le mosse in vista della ripresa. 17:08

Termina a reti bianche la prima frazione di gioco tra Reggiana e Cittadella: poche occasioni da rete tutte comunque per i granata emiliani, l'ultima delle quali ha visto Cigarini colpire la traversa. 17:06

45'+2' FINE PRIMO TEMPO! REGGIANA-CITTADELLA 0-0. 17:03

45'+2' TRAVERSA DI CIGARINI! La trasformazione supera la barriera e colpisce la parte alta della traversa! 17:03

45'+1' Tempo scaduto ma Camplone farà battere la punizione. 17:02

45' Fallo di Branca ai danni di Melegoni a 25 metri dalla porta di Kastrati. 17:01

44' Sventagliata di Melegoni per la difficile giocata di Fiamozzi, che non può crossare a centro area per Gondo. 17:00

41' BIANCO! Grande spunto del numero 42 che, resiste alla trattenuta di Branca, e va al tiro: destro a giro fuori di poco. 16:58

40' Cinque minuti all'intervallo. 16:56

39' Vita entra in area ma scivola e la difesa della Reggiana può recuperare le posizioni. 16:55

37' AMMONITO GONDO: fallo su Salvi. 16:53

37' Conclusione di Gondo da fuori area, destro lontanissimo dai pali della porta di Kastrati. 16:52

36' Tiro di Sampirisi in sganciamento offensivo, muro avversario. 16:52

34' Ritmi compassati al ''Mapei Stadium'': giornata calda e soleggiata. 16:50

32' Anticipo di testa di Rozzio su Maistrello. 16:48

30' Portanova in area, tiro-cross che Salvi prolunga in calcio d'angolo. 16:47

28' GONDO! L'attaccante triangola con Bianco e va al tiro, diagonale destro un po' scarico che esce a lato. 16:45

27' Portanova avanza palla al piede ma poi perde la sfera sul raddoppio difensivo avversario. 16:43

25' Tiro dalla bandierina per i padroni di casa. 16:41

23' Metà della prima frazione di gioco, punteggio sempre fermo sullo 0 a 0. 16:40

22' Batte Cigarini ma la traiettoria è troppo profonda. 16:38

22' Tocco di mano di Salvi, occasione per la Reggiana sul lato corto dell'area di rigore ospite. 16:37

20' Punizione di Baldini in area, uscita in presa alta di Satalino. 16:38

18' AMMONITO BALDINI: trattenuto Portanova. 16:34

17' Maistrello aggancia la sfera e calcia fuori di poco con una deviazione avversaria: tutto inutile, c'è offside. 16:33

15' OCCASIONISSIMA PER LA REGGIANA! Cigarini imbecca Melegoni che, solo davanti a Kastrati, calcia sopra la traversa. 16:33

14' Spinta fallosa di Gondo in attacco. 16:30

13' Corner per il Cittadella. 16:28

12' Punizione sulla trequarti campo per gli ospiti. 16:28

10' Salvi interrompe un'azione offensiva e ribalta il campo: Baldini va al tiro, blocca in due tempi Satalino. 16:26

8' Cross d'esterno di Tessiore per Baldini, che tenta la rovesciata ma manca l'impatto con la palla. 16:24

7' Buona la chiusura di Marcandalli che spazza la sfera. 16:23

5' Niente di fatto sugli sviluppi, possesso palla comunque sempre a favore della formazione di Nesta. 16:23

4' Ribaltamento di fronte, Portanova calcia a rete, deviazione in corner. 16:20

3' Maistrello conquista il primo tiro dalla bandierina del match. 16:19

2' Rimessa laterale per la formazione di Gorini, Angeli si incarica della battuta. 16:18

1' INIZIA REGGIANA-CITTADELLA! Primo pallone giocato da Vita. 16:16

Squadre in campo agli ordini di Camplone: padroni di casa in maglia granata, ospiti in completo giallo. 16:15

Nel match d'andata, giocato il 20 agosto 2023, successo dei patavini per 1 a 0, rete di Amatucci. 00:10

Nesta perde Girma, operato al menisco: al suo posto Portanova per affiancare Melegoni alle spalle dell'unica punta Gondo; Okwonkwo recuperato per la panchina. Gorini è senza Pittarello ma ritrova Branca dopo il turno di squalifica; Maistrello al centro dell'attacco con Baldini e Vita sulla trequarti. 16:16

FORMAZIONE CITTADELLA (3-4-2-1): Kastrati - Salvi, Pavan, Angeli - Tessiore, Branca, Amatucci, Carissoni - Baldini, Vita - Maistrello. A disposizione: Maniero, Mastrantonio, Sottini, Pandolfi, Magrassi, Cassano, Frare, Carriero, Rizza, Cecchetto, Giraudo. 16:13

FORMAZIONE REGGIANA (3-4-2-1): Satalino - Sampirisi, Rozzio, Marcandalli - Fiamozzi, Cigarini, Bianco, Pieragnolo - Portanova, Melegoni - Gondo. A disposizione: Sposito, Motta, Romagna, Szyminski, Libutti, Pajac, Reinhart, Blanco, Antiste, Pettinari, Vido, Okwonkwo. 16:07

Nell'ultimo turno, successo corsaro dei granata emiliani a Venezia mentre i granata veneti hanno pareggiato in casa del Lecco. 23:42

Dirige l'incontro il signor Giacomo Camplone della sezione di Pescara, coadiuvato da D'Ascanio di Ancona e Ceolin di Treviso. Quarto uomo Caldera di Como. Al Var Miele di Nola, Avar Pairetto di Nichelino.23:41

Match di metà classifica al ''Mapei Stadium'': padroni di casa a 40 punti, ospiti a quota 39; obbiettivo playoff ancora alla portata di entrambe le compagini. 23:38

Benvenuti alla diretta di Reggiana-Cittadella, gara valida per il 32° turno di Serie B. 23:33