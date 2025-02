Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata!17:05

90'+9' Finisce qui: Cosenza 1-0 Carrarese!16:59

90'+8' ANCORA CARRARESE! Pericolosissimi Finotto e Bouah, fino al salvataggio sulla linea di Venturi su Illanes ma c'era fuorigioco.17:10

90'+6' SINISTRO INSIDIOSO DI GIOVANE! Si distende Micai che salva il Cosenza!17:10

90'+4' Sostituzione Cosenza: fuori Ricciardi per Venturi.16:53

90'+2' Ci prova Manzari (Carrarese) da calcio piazzato, conclusione direttamente sulla barriera.16:52

90'+1' Cartellino giallo anche per Torregrossa (Carrarese).16:52

90'+1' Intanto il quarto ufficiale segnala sette minuti di recupero.16:50

90' Cartellino giallo per Caporale (Cosenza) che interviene duramente su Giovane nei pressi del limite dell'area.16:50

87' Cross in area di Manzari, spazza la difesa di casa.16:47

86' Bouah (Carrarese) lotta sulla trequarti e conquista un interessante calcio di punizione da circa 30 metri.16:47

84' Doppio cambio tra le fila del Cosenza: fuori Mazzocchi e Cimino per Sgarbi e Ricci.16:44

82' Il Cosenza è in fiducia, soffre la Carrarese.16:41

80' Sostituzione Carrarese: esce Cicconi, dentro Belloni.16:39

79' Si difende bene la Carrarese che riparte, ferma tutto la difesa rossoblu.16:39

78' Spinge a destra Ricciardi (Cosenza) che poi tenta il cross, pallone deviato in corner.16:38

77' Riprende la gara.16:36

75' Gioco fermo: cure mediche in corso per Dalle Mura (Cosenza).16:35

73' Tripla sostituzione di Calabro: esce Cherubini per Torregrossa; Schiavi per Zuelli; Guarino per Zanon.16:35

73' Cartellino giallo per Mazzocchi (Cosenza), fallo di mano.16:34

69' GOL! Cosenza 1-0 Carrarese! Si rompe l'equilibrio con la rete di Hristov che in area salta più in alto di tutti e - complice una leggera deviazione avversaria - infila in porta su cross dalla bandierina di Ricciardi!



68' Il Cosenza si riaffaccia dalle parti di Fiorillo, cross al centro di Caporale che viene deviato sul fondo.16:31

65' ANCORA CARRARESE! Questa volta il tentativo è di Manzari che colpisce al volo su suggerimento di Finotto ma non trova lo specchio della porta.16:25

63' Spinge la Carrarese: cross di Cicconi, allontana il Cosenza.16:22

61' Mezz'ora al termine, più l'extratime: non si rompe l'equilibrio.16:19

59' Sostituzione Carrarese: fuori Melegoni per Manzari.16:19

56' Doppia sostituzione di Alvini: fuori Zilli per Artistico e Kourfalidis per Kouan.16:16

54' Nulla di fatto per la Carrarese dagli sviluppi del corner, ma i toscani restano in possesso palla.16:13

53' Break della Carrarese e cross in area di Cherubini, devia sul fondo la retroguardia cosentina.16:12

50' Giropalla del Cosenza, che sembra aver approcciato bene questo secondo tempo.16:09

47' Subito un calcio di punizione dal limite a favore del Cosenza: va Mazzocchi con il destro, la conclusione termina sulla barriera.16:06

46' Si ricomincia!16:05

Una sola ammonizione fino ad ora: ai danni di Guarino (Carrarese) per fallo di mano.15:53

È bloccata la sfida salvezza tra Cosenza e Carrarese, match che si gioca prevalentemente a centrocampo e non regala grande spettacolo. Gli ospiti provano a rendersi pericolosi con Cherubini che in avanti è certamente tra i più dinamici, i padroni di casa si affidano, invece, soprattutto alle fasce ma da un parte e dall'altra manca concretezza.16:01

45'+1' Fine primo tempo: 0-0.15:49

45'+1' Ripartenza della Carrarese con Cherubini che lancia in porta Finotto, quest'ultimo fa il possibile ma consegna la sfera nelle mani di Micai.15:49

45' Un minuto di recupero.15:48

44' CI RIPROVA LA CARRARESE! Bouah viene servito da Finitto, ma poi da distanza ravvicinata sbaglia!15:56

40' Ultimi cinque minuti del primo tempo, più il recupero.15:41

38' Riprende la gara.15:40

37' A terra Giovane (Carrarese), gioco fermo. In questa fase la gara è assai spezzettata.15:40

33' Melegoni suona la carica della Carrarese, il suo tiro dalla distanza però è alto.15:35

32' Non si sblocca il risultato, match equilibratissimo al Marulla.15:34

29' OCCASIONE COSENZA! Cross da sinistra di Caporale, il colpo di testa di Bouah inganna Fiorillo ma poi il pallone viene allontanato.15:56

28' Colpo di testa di Cimino (Cosenza), conclusione debole.15:30

25' Destro rasoterra di Mazzocchi (Cosenza) in diagonale, para Fiorillo.15:28

24' CHANCE CARRARESE! Pasticcio del Cosenza in difesa con il retropassaggio sbagliato di Hristov, Cherubini è scaltro e ruba palla ma è in posizione defilata. Il cross sul secondo palo è interessante, i padroni di casa recuperano.15:28

20' Venti minuti sul cronometro, il risultato è sempre fermo sullo 0-0.15:22

18' Giovane (Carrarese) ci prova dalla distanza, tutto facile per Micai.15:20

17' La Carrarese tenta la spinta sulla corsia di destra, Cimino difende con attenzione.15:20

13' Cross di Schiavi (Carrarese) dalla bandierina per il colpo di testa di Guarino, blocca Micai.15:16

12' Corner a favore della Carrarese con Cicconi: la difesa di casa allontana ma la sfera viene riconquistata da Schiavi che calcia dritto in porta; c'è la deviazione in angolo.15:16

11' Attacca il Cosenza, si difende la Carrarese che prova a prendere campo.15:12

7' Possesso Cosenza. I padroni di casa provano a fare la gara.15:08

3' Kourfalidis (Cosenza) si incarica di calciare la punizione e opta per il cross in mezzo, il pallone arriva poi sui piedi di Ricciardi che tenta il tiro dalla distanza ma pecca di precisione.15:06

2' Cartellino giallo ai danni di Guarino (Carrarese) che, nei pressi del limite della sua area di rigore, commette fallo di mano su incursione di Zilli.15:06

1' Si comincia! Il primo pallone è gestito dagli ospiti.15:02

Il match del Marulla sarà diretto da Mario Perri.14:49

FORMAZIONE CARRARESE (3-4-2-1): Fiorillo - Illanes, Guarino, Imperiale - Bouah, Schiavi, Giovane, Cicconi - Cherubini, Melegoni, Finotto.14:49

FORMAZIONE COSENZA (3-5-2): Micai - Hristov, Caporale, Dalle Mura - Cimino, Kourfalidis, Gargiulo, Charlys - Ricciardi, Mazzocchi, Zilli.14:47

I calabresi non vincono da nove partite interne di campionato, l'ultima sconfitta è stata per 1-0 contro la Sampdoria. Non è un buon momento, però, nemmeno per la Carrarese, reduce da quattro sconfitte di fila, contro Brescia, Juve Stabia, Spezia e Pisa.15:00

Il Cosenza, al momento ultimo in classifica (18 punti), non ha vinto alcuna di tutte le cinque partite giocate contro squadre neopromosse in questo campionato. Nel parziale si contano infatti due pareggi e tre sconfitte, tra cui rientra il ko subito proprio contro la Carrarese (14ª a 27 punti) nella gara di andata dello scorso dicembre (0-1).14:38

Benvenuti alla diretta scritta di Cosenza-Carraraese, gara che vale la 25ª giornata del campionato di Serie B.14:33

