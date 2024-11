Sinner-de Minaur, ATP Finals diretta live: Jannik torna subito in parità dopo l'avviso shock

Questa sarà la terza apparizione per Sinner alle ATP Finals dopo quella del 2021, quando da riserva prese il posto dell’infortunato Matteo Berrettini perdendo la discussa partita con Medvedev, vincendo contro Hubert Hurkacz e venendo eliminato ai gironi, e quella dell’anno scorso, quando dopo aver vinto ai gironi per la prima volta in carriera contro Novak Djokovic, si arrese in finale proprio al serbo.