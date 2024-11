Sinner-Fritz Atp Finals diretta Live: Jannik ritrova lo statunitense nel rematch della finale degli Us Open

Nella serata di ieri Jannik ha ricevuto da Boris Becker e Andrea Gaudenzi (presidente dell’associazione tennistica internazionale) il trofeo Year-End No.1, per celebrare il primo posto nel ranking Atp. Tra lacrime di commozione e applausi, c’è invece, chi ha lanciato il guanto della sfida al numero uno al mondo. Taylor Fritz, infatti, non ha digerito la finale persa agli Us Open e attraverso un’intervista ha detto di sentirsi pronto nel riprendersi la rivincita. “La lezione mi è servita, so come battere Jannik. Sono emozionato di giocare di nuovo contro Jannik, rispetto a quella finale ho fatto dei progressi. Ho giocato contro Alcaraz la settimana successiva alla Laver Cup e subito dopo contro Djokovic a Shanghai. Da quelle tre partite ho imparato molto su ciò di cui avevo bisogno per migliorare. Penso di aver fatto un buon lavoro”.