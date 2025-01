Shelton si difende in maniera offensiva e inizia avanti il game. Quindi il numero uno al mondo, frettolosamente, spedisce il diritto fuori dal campo e concede due punti di vantaggio al suo avversario, il quale sbaglia il passante in entrata. In una situazione scomoda di punteggio il rosso di San Candido sbaglia il rovescio in cross e Ben si procura due palle break, il quale alla prima occasione non perdona (altra sbavatura dell’altoatesino).