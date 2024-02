Sorteggio Nations League 2024-25, Italia sfortunata: Azzurri nel Gruppo 2 con Belgio, Francia e Israele

La Nations League è una competizione per nazionali europee organizzata dalla UEFA. Le squadre partecipanti vengono suddivise in quattro leghe (A, B, C e D) come i campionati nazionali, con le formazioni che possono essere promosse o retrocesse in base ai risultati ottenuti nella precedente edizione.

Ogni lega viene a sua volta suddivisa il quattro gironi. Al termine dei gironi le prime due di ogni raggruppamento, e non più solo la prima come nelle precedenti edizioni, si qualificano alla fase a eliminazione diretta, mentre le ultime classificate delle leghe A e B retrocedono nelle Leghe B e C e le ultime con meno punti nei gironi della lega C scendono invece nella D.

Al contrario le vincitrici dei gironi delle leghe B e C e le due vincitrici dei gironi della Lega D vengono promosse nelle A, B e C. Le terze della lega A e le seconde della lega B, così come le terze classificate della lega B e le seconde classificate della lega C, disputeranno invece degli spareggi promozione/retrocessione con gare di andata e ritorno