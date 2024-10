Aggiorna Diretta-Live

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Italia-Belgio, gara valida per la 3a giornata di Nations League.16:40

Nel gruppo A di Nations League va in scena la sfida tra l’Italia di Luciano Spalletti e il Belgio di Domenico Tedesco: il calcio d’inizio del match dello stadio Olimpico di Roma è fissato per le ore 20:45.16:41

Gli Azzurri si presentano al match contro il Belgio in testa al girone, grazie alle vittorie su Francia e Israele di circa un mese fa. Il ct Spalletti continua a lavorare sul 3-5-1-1 ed è soddisfatto dei risultati fino ad ora ottenuti: la sfida di questa sera, però, potrebbe rivelarsi decisiva, tant’è che il tecnico italiano l’ha definita come una “gara spartiacque”.16:43

I “Diavoli Rossi” hanno ottenuto tre punti in due partite, frutto di una vittoria per 3-1 contro Israele e di una sconfitta per 2-0 subita dalla Francia. Nella gara contro l’Italia mancheranno però De Bruyne e Lukaku: il primo è ancora alle prese con un infortunio, mentre il secondo ha chiesto esplicitamente di restare a Napoli per trovare la migliore condizione fisica.16:43

Tra gli assenti di questa sera troviamo anche Moise Kean: l’attaccante della Fiorentina era stato convocato da Spalletti ma ha accusato un problema fisico nei giorni scorsi ed è stato sostituito da Lorenzo Lucca, il quale partirà dalla panchina.16:44

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Italia scende in campo con un 3-5-1-1: Donnarumma – Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori – Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco – Pellegrini – Retegui.20:08

Spalletti continua con il modulo individuato in questi ultimi appuntamenti con la Nazionale: Donnarumma in porta, con Di Lorenzo, Bastoni e Calafiori a completare il reparto difensivo. Il trio di centrocampo formato da Frattesi, Ricci e Tonali si occuperà della zona centrale, mentre sulle fasce agiranno Cambiaso e Dimarco. Altra conferma per Pellegrini come trequartista alle spalle di Retegui.20:08

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Belgio risponde con un 4-2-3-1: Casteels – Debast, Faes, Theate, De Cuyper – Tielemans, Mangala – De Ketelaere, Trossard, Doku – Openda.20:10

Tedesco offre una formazione molto propositiva, con De Ketelaere, Trossard e Doku alle spalle di Opena. In mezzo al campo a fare filtro ci saranno Tielemans e Mangala, mentre il reparto difensivo sarà composto da Debast, Faes, Theate e De Cuyper. Tra i pali tocca, invece, a Casteels.20:10

A dirigere il match ci sarà l’arbitro norvegese Espen Eskas.20:10

Via al match. Primo possesso per l'Italia.20:45

1' GOL! ITALIA-Belgio 1-0! Rete di Cambiaso! Grande azione della squadra azzurra, che parte dal basso giocando con qualità. Pellegrini serve Dimarco in zona trequarti mancina, con il terzino che crossa basso al centro dove De Cuyper rischia l'autogol in scivolata: Casteels respinge corto, ma non può nulla poi sul tap-in vincente di Cambiaso.



Guarda la scheda del giocatore Andrea Cambiaso20:49

5' Parte dunque fortissimo la squadra allenata da Spalletti, che ha prima abbassato il possesso per fare uscire gli avversari per poi punirli con un'azione quasi tutta eseguita di prima intenzione.20:50

6' Lancio di Bastoni verso l'area di rigore, con Casteels che decide di non uscire: la palla, leggermente laterale sulla destra, viene raggiunta da Frattesi, il quale supera il portiere con uno scavetto verso il centro alla ricerca di un compagno; questa volta interviene Theate, che spazza di testa.20:52

7' Altra azione offensiva degli azzurri: Retegui smorza una palla a mezza altezza - ricevuta in area di rigore - verso il limite, con Frattesi che conclude di prima intenzione con il mancino, mettendo decisamente alto sopra la traversa.20:53