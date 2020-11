LIVE BOSNIA ED ERZEGOVINA - ITALIA 0-0 UEFA NATIONS LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Una vittoria in questa sfida metterebbe in cassaforte la qualificazione, in caso di pareggio occhi puntati all'altra sfida del Girone, Polonia - Olanda, rispettivamente a due e ad un punto di distanza dall'Italia.19:39

Ultima sfida del Girone 1 di Uefa Nation League per l'Italia di Mancini che viaggia a Sarajevo per affrontare la Bosnia: fondamentali i tre punti in palio per gli azzurri che, in caso di vittoria, raggiungerebbero le Final Four della competizione.19:37

Tre delle quattro sfide tra Italia e Bosnia sono state giocate tra il 2019 e il 2020, con gli azzurri imbattuti nel parziale (2 vittorie ed un pareggio) - successo della Bosnia nell’altra sfida, amichevole del 1996.19:39

Sono ufficiali le formazioni del match: BOSNIA che si schiera con il 4-3-3, Piric - Corluka, Hadzikadunic, Sanicanin, Kadusic - Cimirot, Pjanic, Gojak - Tatar, Prevljak, Krunic.19:41

A disposizione della BOSNIA: Milosevic, Ziljkic, Visca, Loncar, Kovacevic, Danilovic, Todorovic, Nastic, Hadzic, Kacavenda, Dizdarevic, Rahmanovic.19:44

La formazione dell'ITALIA: 4-3-3 iniziale per Mancini che schiera Donnarumma - Florenzi, Acerbi, Bastoni, Emerson - Barella, Jorginho, Locatelli - Berardi, Belotti, Insigne.19:42

A disposizione dell'ITALIA: Orsolini, Sirigu, Meret, Soriano, Calabria, Bernardeschi, Romagnoli, Tonali, Pessina,Lasagna, Di Lorenzo, D'Ambrosio.19:45

i padroni di casa, decimati dal Covid-19, devono far fronte alle assenze di Dzeko, Sehic, Kolasinac e altri titolari. 4-3-3 per Bajevic con Prevljak prima punta, Krunic spostato nel tridente di attacco, Pjanic in cabina di regia.19:50

Non ci sará Mancini in panchina, Evani a dirigere un undici che vede Belotti da prima punta supportato da Insigne e Berardi. L'esterno del Sassuolo é l'unica novità rispetto all'undici che ha vinto con la Polonia, a centrocampo Barella, Jorginho e Locatelli, in difesa confermato il giovane Bastoni.19:49

Dirige il match l'arbitro portoghese Artur Dias.19:49

1' INIZIA BOSNIA - ITALIA! Primo pallone per i locali. 20:46

1' Bosnia in completo blu, Italia con maglia e pantaloncini bianchi.20:46

2' Pressione alta dell'Italia, Barella commette fallo su Krunic, in questo momento piú quarto di centrocampo che punta.20:47

4' Lancio per Barella, inserimento dell'interista che non trova il pallone a pochi passi dalla porta.20:49

5' KRUNIC! Contropiede della Bosnia, conclusione dal limite del centrocampista che colpisce bene: la deviazione di Florenzi salva Donnarumma.20:49

6' Schema su calcio d'angolo per la Bosnia, azione ferma per un fallo in attacco di Kadusic su Florenzi.20:50

7' OCCASIONISSIMA PER BELOTTI! Berardi con un cross perfetto sul palo opposto per Emerson, sponda per il Gallo che, da due passi, calcia a lato!20:51

8' Gran chiusura di Pjanic su Insigne, dopo che l'azzurro si era sganciato in solitaria sulla sinistra.20:52

9' Bosnia che non si limita a difendersi, la squadra di Pjanic altissima in pressing sugli azzurri.20:54

10' Cross di Barella, Sanicanin nel rinviare quasi trova un goffo autogol: angolo per l'Italia.20:54

11' Palla di Jorginho per Barella, l'interista fermato in corner da Kadusic.20:56

13' Quella di oggi è la quarta volta in 123 partite (dall’ottobre 2010) che l’Italia non schiera nessun giocatore della Juventus nell’XI titolare; la prima volta dalla gara amichevole contro la Moldova dello scorso ottobre.20:57