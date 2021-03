Diritti tv Serie A 2021/24, secondo pacchetto non assegnato a Sky: ora un nuovo bando

Niente da fare per Sky, che non riesce ad ottenere il pacchetto 2 dei diritti tv per la Serie A nel triennio 2021/24, il tutto dopo che il pacchetto principale qualche giorno fa è stato assegnato in esclusiva a DAZN.

Il secondo pacchetto prevede la trasmissione di tre partite a giornata in co-esclusiva. Sky aveva una priorità, che però decade oggi con il no della Lega all’offerta dell’emittente satellitare.

Durante l’Assemblea odierna infatti Sky ha incassato solo 13 voti favorevoli contro i 14 richiesti per la fumata bianca, mentre ben sette sono state le società astenute.

Adesso quindi la Lega Serie A effettuerà un nuovo bando per questo pacchetto a cui potranno partecipare tutte le emittenti interessate, come Mediaset e Amazon.

OMNISPORT | 29-03-2021 19:57