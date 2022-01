Djokovic, la federazione australiana: "Nel 2023 ci sarà"

23-01-2022 11:08

L’Australian Open ha perso il protagonista più atteso, ma non è detto che il prossimo anno accadrà la stessa cosa. Novak Djokovic infatti, stando a quanto ha dichiarato il numero uno di Tennis Australia Craig Tiley, potrebbe esserci nel 2023.

Il dirigente sportivo ha innanzitutto smentito alla Abc le voci su una presunta battaglia legale: “Djokovic non ha intenzione di fare causa – ha detto Tiley -. Si sta parlando e si parlerà ancora ma al momento siamo concentrati solo sull’organizzazione di questo grande evento”.

Djokovic è stato bandito per tre anni dall’Australia, ma Tiley ha rivelato che ci possono essere aperture in merito: “Credo che giocherà, il prossimo anno. In fin dei conti è il giocatore più forte al mondo e ama l’Australian Open”.

OMNISPORT