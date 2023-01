Djokovic si ferma in allenamento, Australian Open a rischio?

11-01-2023 12:42

Scatta l’allarme Novak Djokovic in vista degli imminenti Australian Open di tennis. Il serbo, alla Road Laver Arena di Melbourne, era impegnato in un allenamento-esibizione con il russo Daniil Medvedev quando, al termine del primo set, è stato costretto al ritiro per un problema al ginocchio. Il match sarebbe dovuto durare 75 minuti, c’erano arbitri e tifosi (il ricavato sarà devoluto alla Australian Tennis Foundation per i suoi progetti benefici), ma dopo 36′ Nole ha sentito un dolore al tendine del ginocchio sinistro.

Il problema si era presentato già nella semifinale dell’Atp di Adelaide 1, proprio contro Medvedev, ma lì il serbo aveva proseguito fino ad aggiudicarsi il torneo. E anche nel match di Melbourne aveva iniziato bene, con un break, prima che intervenisse il fisioterapista. Per la cronaca, il set è stato vinto dal russo 6-4. L’allenamento è proseguito con lo spagnolo Pablo Andujar come avversario.