Djuricic torna alla Sampdoria

29-07-2022 20:00

La Sampdoria ha trovato l’accordo con Filip Djuricic, svincolato dopo quattro anni al Sassuolo: per il 30enne trequartista serbo è pronto un biennale con opzione per il terzo anno. Dopo le cessioni di Thorsby e Bonazzoli e il taglio di Ekdal, al quale non è stato rinnovato il contratto, per i blucerchiati finalmente un acquisto importante. Si tratta oltretutto di un ritorno poiché Djuricic aveva già militato nella Samp dal 2016 al gennaio 2018, quando era passato al Benevento, quindi, subito dopo, l’approdo al Sassuolo, dove l’anno scorso ha giocato solo 12 partite a causa di un infortunio.

