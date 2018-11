Dopo l’Ibra ballerino, ecco il nuovo talento di Zlatan

Il sempre più poliedrico Zlatan Ibrahimovic, dopo aver dato prova di essere un ottimo ballerino, nell’ultimo video postato su Instagram ha dato saggio anche delle sue abilità di music engineers. Nell’ultimo post, infatti, si può notare la shellback 666 improvvisare uno stacchetto musicale con tanto di basso, chitarra e batteria: la telecamera sembra fare una semplice panoramica dello studio di registrazione quando però incontra il brutto muso di Zlatan Ibrahimovic seduto al computer. Il suond sembra buono, non per Ibra che stoppa tutti e invita i musicisti a concedersi un break per brindare alla salute con uno shot alcolico. Un brindisi alla gioia e al divertimento, che dimostra ancora una volta che sotto quella scorza così dura si nasconde un uomo dalle mille risorse e dai mille interessi.

Nella didascalia della foto possiamo leggere “Big Honour and Big thanks to Shellback666 for letting me partecipate in the world wide upcoming hitsong” e i milioni di follower del calciatore svedese hanno gradito l’incredibile, nonché sottilissima ironia di Zlatan che ama sempre dare vita a questi teatrini un po’ surreali. Un bel modo per stemperare l’attenzione e distogliere lo sguardo dai prati verdi: gennaio si avvicina e le sirene di mercato cominciano già a riecheggiare in lontananza. La futura destinazione è tutta da scoprire, eppure sembra proprio che l’avventura con i Galaxy sia ormai agli sgoccioli: il ritorno in Italia per ora è solo un’idea, con la suggestione di un possibile trasferimento al Milan che sta mandando in delirio tutti i tifosi rossoneri.

SPORTEVAI | 09-11-2018 10:04