Dove vedere la Coppa del mondo di sci 2018-19 in tv e streaming

La coppa del Mondo di sci alpino inizia da Solden in Austria: il 27 ottobre iniziano le donne, poi il 28 gli uomini. La stagione si concluderà il 17 marzo 2019 sulle nevi di Soldau nel principato di Andorra. Ci sarà una pausa nel programma della Coppa del Mondo dal 4 al 17 marzo per lo svolgimento dei Mondiali a Are in Svezia.

Per il calendario maschile non ci sono grandissime novità rispetto alla stagione scorsa tranne purtroppo cancellazione della Combinata di Bormio che sarà sostituita da un superG. Grande curiosità per la tappa di Barsko, in Bulgaria, con un superG, Combinata e Gigante.

Nel settore femminile prima parte di stagione invariata con lo slalom parallelo che si sposta da Couchevel a St. Mortiz; in Austria quest’anno c’è Semmering che, come da tradizione, si alterna a Lienz mentre a inizio gennaio St.Anton prende il posto di Bad Kleinkirchheim. Cambia la data di Maribor. Verso il finale di stagione curiosità per le date di Sochi, in Russia, e Spindleruv Mlyn, in Repubblica Ceca. Il calendario femminile

Dove vedere lo sci in tv e streaming

Quest’anno gli appassionati di sci saranno ben contenti di sapere che le gare della Coppa del Mondo di Sci Alpino 2018-2019 saranno visibili in chiaro. Tutti gli appuntamenti della stagione saranno trasmessi in televisione in chiaro, gratis su Rai Sport e sul canale satellitare Eurosport. Per chi invece volesse vederle in streaming può collegarsi a queste piattaforme: RaiPlay, Eurosport Player, Sky Go e Mediaset Play.

VIRGILIO SPORT | 24-10-2018 11:49