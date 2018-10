Sci alpino femminile, Coppa del Mondo 2018-2019: il calendario

La Coppa del Mondo di Sci Alpino femminile 2018-19 inizia il 27 ottobre sulla neve di Solden in Austria. Le finali sono invece in programma dal 15 marzo 2019 sulle piste pirenaiche di Soldau nel principato di Andorra. Durante la stagione, dal 4 al 17 febbraio 2019 sono in programma i Mondiali di Are in Svezia. La stagione 2018-19 riparte con il titolo di regina delle nevi vinto dall’americana Mikaela Shiffrin, che ha vinto sia la competizione generale sia la coppa di specialità di Slalom Speciale. A proposito di coppa di specialità: la detentrice del titolo della discesa libera è la nostra Sofia Goggia. In gigante invece aveva vinto la tedesca Rebensburg, in superG la Weihreiter (Lichtenstein).

Calendario Coppa del Mondo di sci alpino 2018-19 Femminile

27 ott 18 (10,00)

Sölden AUT Gigante

17 nov 2018 (10,15)

Levi FIN Slalom

24 nov 2018 (15,45)

Killington USA Gigante

25 nov 2018 (16,00)

Killington USA Slalom

30 nov 2018 (20,30)

Lake Louise CAN Discesa

1 dic 2018 (20,30)

Lake Louise CAN Discesa

2 dic 2018 (19,00)

Lake Louise CAN superG

8 dic 2018 (11,15)

St. Moritz SUI superG

9 dic 2018 (13,30)

St. Moritz SUI Parallelo SL

14 dic 2018 (10,30)

Val d’Isère FRA Combinata

15 dic 2018 (10,30)

Val d’Isère FRA Discesa

16 dic 2018 (11,15)

Val d’Isère FRA superG

21 dic 2018 (10,30)

Courchevel FRA Gigante

22 dic 2018 (10,30)

Courchevel FRA Slalom

28 dic 2018 (10,30)

Semmering AUT Gigante

29 dic 2018 (10,30)

Semmering AUT Slalom

1 gen 2019 (16,30)

Oslo NOR Parallelo

5 gen 2019 (13,00)

Zagabria CRO Slalom

8 gen 2019 (18,00)

Flachau AUT Slalom

12 gen 2019 (11,45)

St. Anton AUT Discesa

13 gen 2019 (11,30)

St. Anton AUT superG

15 gen 2019 (10,00)

Plan de Corones ITA Gigante

19 gen 2019 (10,30)

Cortina d’Ampezzo ITA Discesa

20 gen 2019 (11,15)

Cortina d’Ampezzo ITA superG

26 gen 2019 (10,00)

Garmisch-Partenkirchen GER Discesa

27 gen 2019 (11,30)

Garmisch-Partenkirchen GER superG

1 feb 2019 (10,00)

Maribor SLO Gigante

2 feb 2019 (10,00)

Maribor SLO Slalom

4-17 feb 2018

Are SVE Mondiali

19 feb 2019 (17,30)

Stoccolma SWE Parallelo SL

23 feb 2019 (10,15)

Crans-Montana SUI Discesa

24 feb 2019 (10,30)

Crans-Montana SUI Combinata

2 mar 2019

Sochi RUS Discesa

3 mar 2019 (8,30)

Sochi RUS superG

8 mar 2019 (10,30)

Spindleruv Mlyn CZE Gigante

9 mar 2019 (10,30)

Spindleruv Mlyn CZE Slalom

13 mar 2019 (12,00)

Soldeu AND Discesa

14 mar 2019 (10,30)

Soldeu AND superG

16 mar 2019 (10,30)

Soldeu AND Slalom

17 mar 2019 (9,30)

Soldeu AND Gigante

Dove vedere le gare di Coppa del Mondo di Sci in tv e streaming

Sci Alpino maschile: il calendario della Coppa del Mondo maschile 2018-19

VIRGILIO SPORT | 24-10-2018 10:55