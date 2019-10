Dovizioso, ossessione Marquez: "Come fermarlo?"

Andrea Dovizioso in conferenza stampa alla vigilia del Gp di Malesia ha parlato del divario che separa Marquez da tutti gli altri piloti: "Siamo lontani da Marquez, il distacco è davvero enorme, ma lo sono tutti e tutti possono lamentarsene. Difficile pensare a un modo di fermare Marc, che in questa stagione è andato perfino meglio che in passato. Questa è la realtà e questo è lo stato delle cose".

Ancora sul centauro della Honda: "Il divario con Marquez è impressionante e quasi eccessivo, detto questo lavoriamo tutti indipendentemente dai risultati e continueremo a farlo, ma è davvero difficile capire cosa fare. La possibilità di tornare a lottare indubbiamente c'è, ogni anno fa storia a sé. In questo momento però siamo tutti preoccupati".

SPORTAL.IT | 31-10-2019 14:02