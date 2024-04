MotoGP Jerez, Sprint GP Spagna: vince Martin, gli altri tutti giù per terra, anche Marquez, furia Bagnaia

Il racconto in diretta della Gara Sprint del GP di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Si corre sul circuito di Jerez. Sono previsti 11 giri. Partenza in programma per le 15.00 di sabato 27 aprile 2024

Tutti giù per terra. Non è un gioco ma leit motiv della Sprint Race del Gran Premio di Spagna MotoGP. Sulla pista di Jerez resa ancora umida dalla pioggia del mattino ma che si asciugava giro dopo giro è caduto oltre mezzo schieramento. Alla fine di una gara a eliminazione ha vinto chi è rimasto in piedi: Jorge Martin con la Ducati Pramac, sopravvissuto così come Pedro Acosta con la Ktm e Fabio Quartararo che coglie un podio insperato con la Yamaha.

Festival delle cadute a Jerez a causa della pista scivolosa. Tra quelli andati giù Francesco Bagnaia, di fatti buttato per terra da Brad Binder nelle prime fasi della gara, ma anche Marc Marquez quando era in testa a pochi giri dalla fine, caduti poi in ordine sparso Miller, Bezzecchi, Bastianini, Binder, Alex Marquez, Marini e Bradl e forse abbiamo dimenticato qualcuno…

SPRINT RACE GP SPAGNA – Binder parte a fionda e brucia tutta la prima fila compreso il poleman Marquez. Che fa a carenate con Martin. Martinator ci mette poche curve a passare Marc e subito dopo Binder mettendosi a dettare il passo. Alle loro spalle Bagnaia passa Bezzecchi e si riprende la 5^ posizione. Cadute nel frattempo sull’asfalto viscido per Aleix Espargaro e Jack Miller. Non saranno le uniche.

Marquez intanto supera Binder in maniera poco ortodossa. Il sudafricano perde un po’ di passo, viene superato anche dal fratello Alex e infilato da Di Giannantonio e Bagnaia. Ma non ci sta, prova il doppio controsorpasso con una staccata da kamikaze che finisce con lo stendere proprio Pecco che continua il suo momentaccio.

Poche curve dopo va giù anche Di Giannantonio. Davanti invece c’è Martin in fuga ma Marc Marquez sente che è il giorno giusto per vincere la prima gara, seppur Sprint, con Ducati. E si fa sotto a colpi di giri veloci. A 6 tornate dal termine Marc riprende Martinator, lo passa e se ne va.

Finiti i colpi di scena? Assolutamente no. Arrivano le cadute in serie. Cominciano per terra alla stessa curva Bastianini, Binder e Alex Marquez in lotta per il podio. E cade anche Vinales, nello stesso punto delle scivolate precedenti di Bastianini, Binder e Alex Marquez. Giù anche Marini e Bradl su una pista quanto mai scivolosa.

In una gara a eliminazione Jorge Martin vince la Sprint Race e allunga nel Mondiale. Sul podio Pedro Acosta 2° e Fabio Quartararo 3° con la Yamaha. Poi un super Pedrosa a pochi millesimi dal podio da wild card, 5° Franco Morbidelli, Raul Fernandez e Marc Marquez, che è caduto mentre era in testa ma ha ripreso la gara e chiuso 7°.