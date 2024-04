MotoGP: il duello Bagnaia-Marquez a Jerez infiamma il web, scintille in pista poi l'abbraccio

Nel GP di Spagna occhi sbarrati per il duello nel finale tra Francesco Bagnaia e Marc Marquez poi vinto da Pecco che ha trionfato a Jerez, social in delirio

Non è finita come a Portimao. Per fortuna. Ma ci sono andati molto vicini. Il Gran Premio di Spagna ci ha regalato un grandissimo duello nel finale tra Francesco Bagnaia e Marc Marquez. Robe da cuori forti, i loro e i nostri a goderci lo spettacolo non senza andare su coi battiti e con l’adrenalina oltre che coi giri motore. Alla fine l’ha spuntata Pecco tornato alla vittoria da campione del mondo ma lo spagnolo ha confermato di essere oramai pronto per il ritorno al successo, il primo con Ducati. Sui social intanto è salita la febbre per una lotta che, con anche Martin oggi caduto, potrebbe davvero accendere il Mondiale MotoGP.

Gp Spagna, Bagnaia e Marquez danno spettacolo, si toccano: rischio caduta

Dopo un Gran Premio di Spagna di altissimo livello con una gran partenza di Bagnaia, la caduta di Martin quando era in testa a metà corsa, nel finale con Pecco davanti, Marquez rompe gli indugi, passa Bezzecchi e si mette in caccia di Pecco. Che va forte ma Marc ancora di più e riduce a colpi di giri veloci il gap dal campione del mondo.

Marquez arriva alle calcagna di Bagnaia a 5 giri dalla fine. Il primo attacco è al cardiopalma, Marc si infila in staccata, Pecco risponde nella controcurva, i due si toccano. Per un attimo sembra andare in scena la caduta reciprova di Portimao ed invece Bagnaia solo si appoggia per un attimo a Marquez, poi i due rimettono in linea le loro Ducati.

Manovra fotocopia nel giro successivo: Marc passa, Pecco ripassa alla stessa maniera, di pura trazione in uscita di curva. Poi Pecco fa una tornata da paura, giro più veloce della gara al terz’ultimo passaggio. Marquez non ne ha più e alza, si fa per dire, bandiera bianca. Ma che duello!

MotoGP Jerez: Bagnaia e Marquez, stretta di mano dopo le scintille

Al traguardo: 1° Bagnaia, 2° Marc Marquez. Entrambi fanno festa. Il duello all’ultimo sorpasso, e soprattutto l’incidente di Portimao, non hanno lasciato strascichi. I due si ritrovano ai piedi del podio, appena rientrati dalla pista. Sotto gli occhi di Valentino Rossi intento a festeggiare il “suo” Bezzecchi tornato sul podio, Pecco e Marc si stringono la mano e si abbracciano. Un segno di grande sportività.

MotoGP, Bagnaia vs Marquez, lo spettacolo di Jerez infiamma il web

Lo spettacolare di duello tra Francesco Bagnaia e Marc Marquez non ha lasciato insensibile il pubblico dei social. Che ha ciguettato, twittato, postato la qualunque mentre i due piloti se le davano di santa ragione sulla pista di Jerez. La giornalista Lia Capizzi scrive: “Vittorie che valgono più di altre. Questa di Bagnaia è un capolavoro: tecnica- intelligenza-carattere. Negli ultimi 5 giri la battaglia con Marc Marquez è uno show. Il doppio sorpasso-controsorpasso è la consacrazione di Pecco. Campionissimo”.

Non mancano i crossover con la F1 da parte di qualche ferrarista un po’ sconsolato: “Pagherei oro per vedere Leclerc lottare con Fax come Pecco stava battagliando con Marquez”. Ma è soprattutto la grande reazione di Bagnaia dopo la brutta prova di Austin e la caduta di ieri nella Sprint a entusiasmare: “Che spettacolo Bagnaia e Marquez, una gara da campioni quali sono. Marquez ha avuto un colpo vero, Bagnaia l’ha difesa con le unghie e con i denti, e con intelligenza lo ha cacciato indietro. Fenomenali entrambi, ma la gara di Pecco entra tra le migliori in carriera. Grandioso”.

MotoGP Jerez, Gp Spagna: Bagnaia accorcia su Martin

Un super Pecco Bagnaia dopo la vittoria di Jerez approfitta del ritiro di Martin dopo la caduta per accorciare sulla testa del Mondiale piloti e portarsi in seconda posizione a soli 17 punti dal pilota Pramac. Terzo Bastanini a 70 seguito dal rookie Acosta a 69. Quinto Vinales, sesto Marc Marquez (arrivato secondo a Jerez) a -32 dalla vetta. Prossima gara in calendario tra due settimane a Le Mans per il Gran Premio di Francia.

