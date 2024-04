MotoGP Jerez, GP Spagna diretta LIVE

Cronaca in diretta

Dopo la vittoria di Martin nella Sprint delle mille cadute la MotoGP torna in pista per il Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale 2024. La classifica piloti dopo ieri è attualmente così composta:

1 J. Martin Ducati 92 2 P. Acosta Ktm 63 3 E. Bastianini Ducati 59 4 M. Vinales Aprilia 56 5 F. Bagnaia Ducati 50

E’ successo di tutto o quasi nella Sprint Race di ieri dove tra tantissime cadute, causa asfalto umido post pioggia, a vincere è stato Jorge Martin con la Ducati Pramac “sopravvissuto” all’ecatombe delle scivolate così come Pedro Acosta con la Ktm 2° e Fabio Quartararo 3° con la Yamaha ma poi penalizzato di 8 secondi per pressione delle gomme troppo bassa con “nonno” Pedrosa. che a 38 anni e da wild card ha conquista un incredibile podio con la Ktm.

Ben 15 cadute ieri a Jerez a causa della pista scivolosa. Tra quelli andati giù Francesco Bagnaia, di fatti buttato per terra da Brad Binder nelle prime fasi della gara, ma anche Marc Marquez quando era in testa a pochi giri dalla fine, caduti poi in ordine sparso Miller, Bezzecchi, Bastianini, Binder, Alex Marquez, Marini e Bradl e forse abbiamo dimenticato qualcuno…

Oggi nella gara si riparte dalla prima pole di Marc Marquez in Ducati. Con lui in prima fila altre due Ducati, quella griffata VR46 di Marco Bezzecchi e quella Pramac del leader della classifica Jorge Martin. Seconda fila per la Ktm di Binder, l’altra VR46 di Di Giannantonio e Alex Marquez. Solo 7° tempo per Bagnaia, che partirà dalla 3^ fila.

Il Gran Premio di Spagna si corre sul Circuito di Jerez de la Frontera. Sono previsti 24 giri. Partenza in programma per le 14.00 di domenica 28 aprile 2024. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª Fila 1. Marc Marquez 1:46.773

Ducati 2. Marco Bezzecchi 1:47.044 Ducati 3. Jorge Martin 1:47.381

Ducati 2ª Fila 4. Brad Binder 1:47.730 KTM 5. Fabio Di Giannantonio 1:47.778

Ducati 6. Alex Marquez 1:47.840

Ducati 3ª Fila 7. Pecco Bagnaia 1:47.962

Ducati 8. Franco Morbidelli 1:48.116

Ducati 9. Enea Bastianini 1:48.362

Ducati 4ª Fila 10. Pedro Acosta 1:48.528 GasGas 11. Maverick Viñales 1:48.595 Aprilia 12. Aleix Espargaró 1:49.417

Aprilia 5ª Fila 13. Johann Zarco 1:48.102 Honda 14. Miguel Oliveira 1:48.418 Aprilia 15. Jack Miller 1:48.672 KTM 6ª Fila 16. Daniel Pedrosa 1:48:699 KTM 17. Raul Fernandez 1:48.728

Aprilia 18. Augusto Fernandez 1:49.229

GasGas 7ª Fila 19. Stefan Bradl 1:49.695 Honda 20. Joan Mir 1:49.765

Honda 21. Lorenzo Savadori 1:49.860 Aprilia 8ª Fila 22. Luca Marini 1:49.978

Honda 23. Fabio Quartararo 1:50.100

Yamaha 24. Takaaki Nakagami 1:50.245

Honda 9ª Fila 25. Alex Rins 1:50.302

Yamaha