È morto Giovanni Pompei

Il calcio marchigiano piange la prematura scomparsa di Giovanni Pompei. L’ex attaccante, tra le altre, di Ascoli e Bologna, era nato a San Benedetto del Tronto il 30 agosto 1980, ed era malato da tempo.

Pompei si era messo in evidenza giovanissimo, mettendo insieme 12 presenze con l’Ascoli nella Serie C 1997-’98 e meritandosi le attenzioni del Bologna: con i rossoblù Pompei non riuscì a debuttare in A, ma esordì in Coppa Uefa il 24 novembre ’98 contro il Betis nella stagione che vide la squadra allora allenata da Carlo Mazzone uscire in semifinale tra mille polemiche contro l’Olympique Marsiglia. Pompei ha poi giocato per Ancona, Taranto, Sambenedettese e Chieti, per poi chiudere a Macerata nel 2009, in Serie D.

A causa dei molti infortuni subiti Pompei era stato costretto ad interrompere la carriera a soli 29 anni, per poi aprire un locale a San Benedetto diventato in poco tempo un punto di riferimento della movida rivierasca.

