Per l’ex boss della F1 il posto di Lewis potrebbe essere in Red Bull, “ma non c’è spazio per lui”

27-05-2023 16:48

“Non capisco perché Lewis dovrebbe pensare di trovarsi meglio in Ferrari rispetto alla Mercedes. La Ferrari non è una casa di riposo, anzi, è un team che vuole vincere il campionato più di chiunque altro”.

L’ex boss della F1, Bernie Ecclestone, interviene con queste parole rilasciate all’agenzia PA sulle voci che avrebbero voluto la Ferrari interessata a Lewis Hamilton. Voci smentite dai diretti interessati.

Ecclestone ha anche spiegato perché la notizia non è priva di credibilità. “Mi sorprenderebbe sapere che la Ferrari ha intenzione di liberarsi di Leclerc per ingaggiare Lewis, innanzitutto perché sono innamorati di Charles – ha detto ancora Ecclestone – Inoltre Hamilton ha detto che, quando si ritirerà, resterà legato alla Mercedes. Sarebbe strano che se ne voglia andare ora. E poi, se fossi in Lewis e vedessi Leclerc felice di lasciare la Ferrari, penserei che quel team ha un problema”.

Ecclestone ha poi ipotizzato quello che potrebbe essere il futuro di Hamilton. “Credo che resterà in Mercedes o che si ritirerà – ha affermato – Posso comprendere la frustrazione di Lewis per la situazione attuale. Non ho capito come si siano trovati in queste condizioni. In ogni caso il contratto di Hamilton è molto oneroso e questo è un grosso problema. L’unico posto dove potrebbe andare per vincere l’ottavo mondiale è la Red Bull, ma sicuramente allo stato attuale delle cose non c’è spazio per lui”.