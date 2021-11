Ecco i vincitori di Up Soccer NTT DATA per la 4° edizione del SFS21

16-11-2021 22:00

Si aggiudica il primo premio della challenge Regione Lazio Ticketoo, piattaforma di secondary ticketing che aiuta sia chi vende sia chi acquista. Un progetto avviato da un team di giovanissimi founder, già accelerato con il programma Dock3.

Rispettivamente secondo e terzo classificato Pick Roll, la piattaforma digitale che permette la gestione della società sportiva a 360° semplificando il lavoro dei dirigenti e degli allenatori e l’App Goala, progettata da Go Sport.

A livello nazionale il vincitore della competition è Up2You, un progetto sviluppato nel 2020 che aiuta le aziende a costruire un percorso personalizzato per ridurre il proprio impatto ambientale. Up2You calcola la Carbon Footprint, in linea con gli standard internazionali GRI, oltre a poter essere integrata con servizi che consentono ai club di definire strategie di fan engagement. Up2You si aggiudica il premio NTT DATA dal valore di 20.000 euro in servizi e il premio Go Project di 5.000 euro in denaro. Secondo classificato Kama Sport, focalizzata su big data e analytics e terzo posto ex aequo per la PMI Morphcast, che con l’intelligenza artificiale consente di rilevare lo stato emotivo tramite l’analisi delle espressioni facciali, e Proxy 42, applicazione per le nuove generazioni che cercano esperienze interattive, sociali e immersive. Per Kama Sport, Morphcast e Proxy 42 un percorso di mentorship con l’Associazione 3040, growth partner della competition.

“Mai come oggi, tecnologia e sport si intrecciano, dando l’occasione di ripensare l’esperienza sportiva del futuro. NTT DATA si pone come partner strategico per accompagnare il mondo sportivo in questa trasformazione tecnologica, che non tocca solo gli stadi ma anche il tema del fan engagement, di cui abbiamo voluto riconoscere l’importanza anche con la premiazione della startup Up2You, per la sua soluzione che aiuta le aziende ad affrontare questa sfida in chiave sostenibile.” – Luigi Cardani, Senior Vice President in NTT DATA Italia.

“Il collegamento fra Sport e Innovazione è fondamentale per essere sempre al passo con i cambiamenti e le evoluzioni del mondo del Digital e dell’utilizzo che ne viene fatto, soprattutto nel settore del calcio – ha dichiarato il delegato alla Sport del Presidente della Regione Lazio, Roberto Tavani – Il Social Football Summit, nato nel 2018 e arrivato alla sua quarta edizione, è ormai un appuntamento fisso per tutti gli stakeholder anche a livello internazionale, una iniziativa utile per conoscere, aggiornarsi e rilanciare le novità necessarie ad allargare il network già esistente. La Regione Lazio è stata promotrice e sostenitrice da subito del Summit e delle startup che vi partecipano, anche perché occorre, in generale, un cambio di mentalità che eventi come il Social Football Summit possono aiutare ad acquisire in tempi più rapidi, oltre che in forme più incisive.”

“Go Project con il Social Football Summit pone da sempre tecnologia e innovazione come temi fondamentali della mission. Abbiamo lanciato il primo NFT di un evento e oggi abbiamo premiato startup che offriranno sviluppo e miglioramento dell’experience calcio e sport in generale. Congratulazioni a tutte le startup che hanno partecipato, protagoniste del prossimo futuro” – Andrea Basile, CTO in Go Project.

“12 progetti differenti che hanno in comune la qualità della proposta progettuale. Dopo ReSoccer il palco del Social Football Summit si conferma la vetrina dell’innovazione della football industry”. Vincenzo Filetti, presidente Associazione 3040 e amministratore delegato BCAA.

