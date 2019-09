Eekhoff squalificato, oro a Battistella

Samuele Battistella ha conquistato la medaglia d'oro nella gara in linea Under 23 maschile ai mondiali di ciclismo di Yorkshire 2019.

Piazzatosi secondo nella volata finale della prova in linea maschile under 23, il veneto è salito sul gradino più alto del podio dopo che la giuria ha squalificato il vincitore, l'olandese Nils Eekhoff, per irregolarità commesse durante la corsa. L’elvetico Stefan Bissegger ha conquistato così la medaglia d'argento mentre il bronzo è salito sul collo del britannico Thomas Pidcock.

Si tratta della quarta medaglia per l'Italia in questa edizione della rassegna iridata

SPORTAL.IT | 27-09-2019 21:20