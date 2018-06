È il più anziano di sempre ai Mondiali e para un rigore!

Essam El-Hadary è entrato nella storia dei Mondiali. Il portiere dell’Egitto, titolare contro l’Arabia Saudita all’età ragguardevole di 45 anni e 161 giorni, è diventato il giocatore più vecchio di sempre ad aver mai disputato la coppa del mondo di calcio.

L’estremo difensore dei Faraoni, nato il 15 gennaio 1973, ha superato il primato di un altro portiere, il colombiano Faryd Mondragon, che nel 2014 entrò in campo solo per 5′, e il leggendario attaccante del Camerun Roger Milla, che a Usa ’94 aveva 42 anni.

In questa speciale classifica, il nostro Dino Zoff (40 anni e 133 giorni) occupa il sesto posto, dietro ad altri due numeri uno: il nordirlandese Pat Jennings e l’inglese Peter Shilton.

Per non farsi mancare nulla, durante la partita contro l’Arabia Saudita El-Hadary si è anche concesso il lusso di parare un rigore ad Al-Muwallad.

E dire che prima del match El-Hadary si era lamentato per il nuovo pallone:”E’ migliore per i giocatori di campo, ma per i portieri è sempre peggio. Siamo vittime della FIFA e dello sviluppo del calcio, ogni 4 anni cambia il pallone e noi dobbiamo sempre allenarci per capire le nuove traiettorie”.

Il podio dei più vecchi

El Hadary (Egitto): 45 anni 161 giorni

Mondragon (Colombia) 43 anni 3 giorni

Milla (Camerun) 42 anni 39 giorni

SPORTAL.IT | 25-06-2018 17:02