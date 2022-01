Elena Curtoni: "Una giornata dolceamara"

23-01-2022 18:35

Queste le parole di Elena Curtoni al termine del trionfale superG femminile di Coppa del Mondo di Cortina d’Ampezzo: ”E’ emozionante vincere ma soprattutto farlo in Italia davanti ai nostri tifosi. Sono molto soddisfatta di quello che ho fatto, sono molto fiera del lavoro che ho messo per arrivare fino a qui e per raggiungere la vittoria in superG. Quest’anno l’ho sentita nelle mie corde sin dalla prima gara, quindi, sono davvero molto soddisfatta. È però una giornata dolceamara, perché vedere una brutta caduta come quella di Sofia non è bello soprattutto se è di una campagna di squadra”.

