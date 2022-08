Elia Viviani fantastico, oro agli Europei

14-08-2022 21:28

Elia Viviani stupisce di nuovo tutti: il ciclista di Vallese, poche ore dopo aver corso la prova in linea di ciclismo a Monaco di Baviera, ha conquistato l’oro nella gara dell’Eliminazione su pista agli Europei in corso in Germania.

L’Azzurro ha centrato la vittoria imponendosi davanti al belga Hesters e al tedesco Reinhardt.

Queste le sue parole dopo il trionfo in Baviera: “L’eliminazione è la mia corsa, in questa trasferta mancava una maglia dopo tante medaglie e sono contento di averla presa. Confesso che Marco Villa non era tanto convinto della mia scelta, lo erano di più Amadio e il presidente Dagnoni, ma… è andata bene”, le parole a Tuttobiciweb.