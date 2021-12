Emergenza Lakers, decadale a Thomas

17-12-2021 08:24

Novità importanti in casa Los Angeles Lakers. Mentre infatti arriva la notizia che anche Russell Westbrook è risultato positivo al Coronavirus, allungando la lista più che illustre di giocatori indisponibili per aver contratto il virus o per essere stati fermati dal protocollo, per i tifosi gialloviola è arrivato il momento di accogliere un nuovo beniamino e per coach Vogel di contare su un nuovo elemento.

Si tratta di Isaiah Thomas. L’ex Celtics e New Orleans Pelicans ha firmato un contratto di 10 giorni, con l’ovvia speranza di venire confermato dai campioni del 2020 per il resto della stagione.

Si tratta di una scelta figlia dell’emergenza, visto che il roster sarà privo nei prossimi giorni anche di Avery Bradley, Talen Horton-Tucker, Malik Monk e Dwight Howard, tutti in quarantena, ma che i Lakers stavano valutando con attenzione da settimane. Il sì definitivo è arrivato dopo l’ottimo debutto (42 punti e 8 assist) di Thomas in G-League con la squadra affiliata ai Denver Nuggets.

Per Thomas, classe 1989, che ha speso gli anni migliori della carriera a Boston tra il 2014 e il 2016, si tratta di un ritorno ai Lakers dopo la fugace esperienza del 2018 (18 partite), seguita alla cessione da parte dei Cleveland Cavaliers, dove tra i suoi compagni di squadra c’era un certo LeBron James…

