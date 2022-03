Empoli-Hellas Verona, Andreazzoli: "Non siamo stati all'altezza per vincere"

20-03-2022 18:22

Il tecnico dell’Empoli Aurelio Andreazzoli ha parlato subito dopo la fine del match contro l’Hellas Verona valido per la 30° giornata di Serie A. Con il pareggio odierno, l’Empoli è arrivato a 13 partite consecutive senza successi in Serie A. I toscani non registrano una striscia più lunga senza vittorie nella competizione dal novembre 2003 (14).

Queste le parole di Andreazzoli:

“I successi sono figli delle prestazioni e oggi non è stata all’altezza vincere. Molto bravi ad andare in vantaggio, ma invece di semplificarci il lavoro ce l’ha ingigantito. Il Verona ha fatto bene quello che doveva, ci ha creato problemi e sono una buona squadra. Sono convinto che finirà il campionato in maniera ottima […] Ci mancano alcune vittorie, in alcuni match avremmo meritato di più. Siamo consapevoli della nostra forza, lavoriamo tanto e siamo contenti di quanto ottenuto anche oggi. Non ci dobbiamo accontentare ma ci portiamo a casa questo punto”.

OMNISPORT