31-01-2022 09:16

Il danese Christian Eriksen ha firmato con il Brentford: sarà dunque un nuovo giocatore degli inglesi. Il trequartista ex Inter torna a giocare dopo aver rischiato di morire in estate durante gli Europei. Eriksen, 29 anni, ha rescisso il suo contratto con i nerazzurri lo scorso 17 dicembre e nelle ultime settimane si stava allenando con l’Ajax per recuperare un po’ di forma.

OMNISPORT