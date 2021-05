Euro 2020: la Uefa allarga la lista dei convocati a 26 giocatori

Nuova rivoluzione nel calcio causa Covid. L’UEFA ha infatti ufficializzato che le rose delle Nazionali che parteciperanno ai prossimi Europei saranno allargate da 23 a 26 giocatori.

La notizia era già nell’aria da settimane e ormai Ceferin e colleghi si sono convinti definitivamente. In realtà la richiesta dell’aumento dei calciatori nelle liste era stato fatto più volte dai vari allenatori delle nazionali. In una stagione cosi lunga, con cosi tante partite tutte ravvicinate, sembrava fuori da ogni logica non permettere la chiamata di più giocatori. Il nostro stesso CT, Roberto Mancini, si era detto più che favorevole a questa possibilità ed era stato seguito a ruota da Roberto Martinez, tecnico del Belgio.

La deadline è fissata all’1 giugno, dieci giorni prima dell’inizio degli Europei: dopo questa data, sarà possibile effettuare sostituzioni solo fino alla prima gara e solo in caso di serio infortunio o malattia, tra cui è ricompresa anche l’ipotesi di positività al Covid nonché quella del calciatore contatto stretto di un positivo.

Chi beneficierà di questo allargamento tra i calciatori messi in stand by dal nostro Ct? Ci sarà spazio per Politano del Napoli o per l’uomo provvidenza dei neroazzurri Matteo Darmian? Per il giovanissimo Raspadori del Sassuolo o per la classe di Soriano del Bologna? Oppure ancora al jolly difensivo Cristante della Roma o all’ottimo Calabria del Milan?

OMNISPORT | 04-05-2021 11:52