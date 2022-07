Euro donne 2022: buona la prima per l'Inghilterra

06-07-2022 23:07

Davanti a un Old Trafford stracolmo l’Inghilterra ha vinto la partita inaugurale dei campionati europei femminili 2022, e anche del girone A, battendo a Manchester l’Austria per 1-0. Le padrone di casa hanno giocato bene e hanno creato occasioni ma non tante quante ci si aspettava, nel finale le austriache sono salite, impegnando un paio di volte il portiere Earps, senza però riuscire a pervenire al pareggio. Il gol decisivo l’ha segnato Bethany Mead al 16’ scavalcando Zinsperger on un pallonetto respinto dalla difesa austriaca quando il pallone aveva già oltrepassato la linea di porta. Domani la seconda partita del girone tra Austria e Irlanda del Nord a Southampton.