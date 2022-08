Eurobasket, è febbre azzurra: Forum esaurito per Italia-Grecia

22-08-2022 15:20

Archiviato il torneo di Amburgo la marcia di avvicinamento dell’ Italia agli Europei di settembre è quasi conclusa. I ragazzi di coach Pozzecco saranno impegnati nelle partite contro Ucraina (il 24 a Riga) e Georgia (il 27 a Brescia) per le qualificazioni al Mondiale 2023 prima di ricevere l’abbraccio dei tifosi pronti a gremire il Forum di Assago per le cinque partite della fase a gironi.

E quello degli appassionati sarà davvero un abbraccio se è vero che la Federazione ha comunicato ufficialmente il sold out del palazzetto milanese per la partita del 3 settembre alle 21 contro la Grecia, la seconda del calendario degli Azzurri 24 ore dopo il debutto contro l’ stonia .

“L’ultima manciata di tagliandi per Italia-Grecia è stata polverizzata negli ultimi giorni e così da oggi, 22 agosto, Italia-Grecia è stata dichiarata sold out” si legge nel comunicato della Federazione.

Facile immaginare che ben presto non ci saranno più biglietti neppure per la partita contro i baltici, ma intanto, a 32 anni dal ritorno dell’Europeo in Italia dopo la storica edizione di Roma 1991, nessuno ha voluto perdersi la possibilità di vedere in azione dal vivo, oltre ai giocatori dell’Italia, anche Giannis Antetokounmpo, stella della Grecia, due volte Mvp NBA e campione nel 2021 coi Milwaukee Bucks, reduce da una super prestazione nell’amichevole vinta a sorpresa contro la Spagna di coach Scariolo.

Le altre partite della fase a gironi vedranno l’Italia affrontare, sempre al Forum, il 5 l’Ucraina, il 6 la Croazia e l’8 settembre la Gran Bretagna, mentre dal 10 prenderà il via la fase ad eliminazione diretta.