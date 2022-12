09-12-2022 22:35

Serata da dimenticare per la Virtus Bologna in Eurolega. La squadra di Scariolo è stata battuta nettamente in Grecia per 117-71 dall’Olympiacos, al termine di una partita dominata dalla squadra del Piero, soprattutto nella prima metà di gara.

Match senza storia con la Virtus sotto 61-35 all’intervallo lungo. Top scorer del match Vezenkov con 19, per Bologna il migliore è Mickey con 12. E’ la quarta sconfitta della Virtus in Eurolega: ora la squadra di Scariolo è terzultima.